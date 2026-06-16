ФАС нашла тарифные нарушения в 65 регионах

Tекст: Антон Антонов

Проверки с начала 2026 года прошли в 84 регионах России, передает Прайм.

«С начала 2026 года ФАС России и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой России провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение», – говорится в сообщении.

Указывается, что «в 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов».

В службе отметили, что компании, получившие госимущество, не вкладывали средства в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и ухудшению качества услуг ЖКХ.

ФАС предписала устранить нарушения в управлении госимуществом до 1 января 2027 года, сейчас регионы формируют планы-графики. Вместе с Минстроем ведомство прорабатывает меры, которые должны не допустить повторения подобных нарушений.

В ходе проверок выявили 4 млрд рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти деньги предписано до 1 октября 2026 года направить на инвестиционные программы модернизации объектов ЖКХ, иначе они будут исключены из тарифов.

В ФАС объяснили, что такой подход позволяет сохранить источники финансирования обновления инфраструктуры и не допустить нецелевого расходования средств потребителей.

Кроме того, по итогам проверок во втором полугодии 2025 года в электроэнергетике и сфере ЖКХ в 2026 году выданы 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов на сумму 6,59 млрд рублей.

С учетом новых полномочий служба до конца года продолжит контроль тарифообразования и проверит экономическую обоснованность тарифов на услуги по передаче электроэнергии и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 3 апреля в России вступили в силу федеральные законы, усиливающие государственный контроль за формированием коммунальных тарифов и наделяющие ФАС новыми полномочиями.

Правительство России утвердило правовые основы регуляторных соглашений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для привлечения частных инвестиций в модернизацию систем ЖКХ.