Названо сырье, которое есть только у России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия оказалась единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат, сообщает РИА «Новости». Левашенко подчеркнула: «Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия. Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений». В других странах при переработке циркониевых руд получают только цирконовые концентраты.

Уникальный концентрат производится лишь на одном российском предприятии и используется при изготовлении огнеупорных материалов, защитных конструкций, в керамике и литейном производстве. По словам Левашенко, стоимость бадделеитового концентрата почти втрое выше премиального циркониевого концентрата и превышает 2400 долларов за тонну на спотовом рынке.

Эксперт отметила, что высокая цена и стабильность стоимости связаны с уникальностью сырья и ограниченным спросом. На мировых рынках цена бадделеитового концентрата практически не зависит от колебаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов. Президент Владимир Путин провел специальное совещание по вопросам добычи стратегического сырья. Минпромторг запланировал нарастить производство таких элементов до 50 тысяч тонн к 2030 году.