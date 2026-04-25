    Морская блокада США медленно задушит Иран
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Новый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин
    Лукашенко пригрозил районным руководителям тюрьмой за плохое хранение удобрений
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    25 апреля 2026, 02:23 • Новости дня

    Минфин США усомнился в продлении разрешения на покупку российской нефти

    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон вряд ли согласится продлевать временное выведение российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая была загружена на суда и находится в море, во многом исчерпана», – приводит слова Бессента ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Глава ведомства также исключил возможность выпуска новой генеральной лицензии для иранской нефти. По его словам, в отношении Тегерана действует блокада, и сырье с территории страны не вывозится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Вашингтон разрешил краткосрочную продажу загруженной на суда российской нефти. Позже американские власти продлили действие этого документа после встречи «Большой двадцатки». Представители более десяти государств попросили США сохранить данное разрешение из-за нехватки энергоресурсов.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    22 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»

    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На данный момент Казахстан является единственным поставщиком нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее Астана отправляет в Германию относительно небольшие объемы энергоресурсов, что делает их остановку некритичной для ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

    «Сообщения об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе» выглядят довольно странно и вызывают множество вопросов. От кого исходит эта инициатива? Что послужило поводом к такому возможному решению?» – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в последнее время Украина неоднократно атаковала порт Усть-Луга, а также объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через которые в том числе и Астана экспортирует свои энергоресурсы. «В такой ситуации, казалось бы, Казахстан должен заказать у России большую прокачку по «Дружбе» в Германию», – рассуждает собеседник.

    В то же время Киев перекрыл южную ветку нефтепровода. Это приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке (инфраструктура разделяется на две артерии в Белорусии). «Экономическая логика следующая: чем меньше по трубе вы качаете, тем дороже прокачивать каждую тонну нефти», – пояснил эксперт.

    «Получается, что когда Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию, то системой пользовался де-факто только Казахстан. Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», – детализировал Юшков.

    «Если предположить, что дела обстоят именно таким образом, стоит дождаться также заявлений из Берлина. Насколько Германии важно сохранить эти объемы и готова ли страна, например, платить больше Казахстану? Вместе с тем, если бы ФРГ готова была бы по любой цене покупать казахскую нефть, то стороны бы договорились об увеличении поставок», – отметил он.

    Собеседник допустил, что Германия – в отсутствие выгодных для Берлина поставок по «Дружбе» – будет больше закупать энергоресурсов танкерами. «Казахстан же, по всей видимости, перенаправит нефть на экспорт через, например, Усть-Лугу. То есть для России транзитные объемы не снизятся», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль».

    «Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – сказал министр.

    Аккенженов сообщил, что Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, отметил чиновник. По его словам, Астана имеет возможность перераспределить весь объем углеводородов по другим маршрутам – система Каспийского трубопроводного консорциума, Усть-Луга, Китай.

    Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения. Он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться в соответствующие российские компании.

    Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK.

    Напомним, Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по «Дружбе» из-за блокировки со стороны Украины. Россия технологически готова к возобновлению транзита, отмечал Песков. «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», – подчеркивал он.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в этой связи обращался к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит и отказаться от политики давления на европейские страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    23 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене, сообщили СМИ.

    Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.

    Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».

    Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    22 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent обновила максимумы с середины апреля, она поднялась выше 102 долларов, следует из данных торгов

    В ходе вечерней торговой сессии в среду глобальные цены на углеводороды увеличились примерно на 4%, передает РИА «Новости». По состоянию на 18:43 по московскому времени июньские фьючерсы на марку Brent подорожали на 3,58% по сравнению с предыдущим закрытием. Их цена достигла 102,01 доллара за баррель.

    Подобная повышательная динамика зафиксирована на сырьевом рынке впервые с 13 апреля. Одновременно с этим июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также показали позитивную тенденцию. Они выросли в цене на 3,84%, поднявшись до уровня 93,11 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 101 доллар за баррель.

    В конце марта котировки этой марки достигали 100 долларов за баррель.

    В середине того же месяца цена актива поднималась выше 115 долларов.

    22 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    В ФРГ предупредили о прекращении транзита казахстанской нефти по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) было проинформировано о прекращении с 1 мая транзита казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, заявил представитель германского регулятора Фите Вульфф.

    Федеральное сетевое агентство ФРГ было проинформировано о том, что транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию прекратится с 1 мая 2026 года, передает ТАСС.

    Представитель регулятора Фите Вульфф пояснил, что соответствующее уведомление поступило от компании Rosneft Deutschland, управляющей НПЗ PCK в Шведте.

    Вульфф уточнил, что решение о прекращении транзита принято в соответствии с указанием Министерства энергетики России. Прекращение затронет поставки казахстанской нефти, поступающей через территорию России к нефтеперерабатывающему заводу PCK в Германии.

    По словам представителя агентства, прекращение поставок не приведет к угрозе снабжения нефтепродуктами в Германии даже при возможном снижении производственных мощностей на НПЗ PCK.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти в мае.

    Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанского сырья в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

    22 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Словакия: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся утром в четверг
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», ранее остановленный украинской стороной, должен возобновиться в четверг утром, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

    Восстановление прокачки сырья по нефтепроводу ожидается 23 апреля, передает РИА «Новости». Министр экономики Словакии Дениса Сакова подчеркнула, что процесс уже запущен.

    «Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром», – сообщила глава ведомства. По ее словам, украинская сторона начала наполнение трубопровода со стороны Белоруссии еще в среду утром.

    Напомним, Украина прекратила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию 27 января. Киев объяснил это решение повреждениями инфраструктуры. Однако власти Словакии уверены в исправности трубопровода и называют действия украинской стороны политически мотивированным шантажом.

    В среду венгерская компания MOL сообщила о завершении ремонта на украинском участке трубопровода «Дружба». Из-за нехватки сырья власти Словакии ввели в стране кризисную ситуацию.

    23 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите G20 в Майами пока остается открытым, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, пока не принято, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что вопрос о формате участия Москвы будет решаться ближе к мероприятию. Он отметил, что каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне.

    Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года, он должен состояться в Майами.

    В МИД России заявили, что Москва получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в США.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что участием России в саммите G20 президент США уязвит Европу.

    23 апреля 2026, 09:36 • Новости дня
    Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

    Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию полностью восстановлены, передает РИА «Новости».

    Министр экономики страны Дениса Сакова подтвердила, что поступление нефти возобновилось с двух часов ночи по местному времени, что соответствует трем часам по Москве.

    В своем заявлении министр отметила, что поставки осуществляются в соответствии с ранее согласованным графиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономики Словакии анонсировало скорое возобновление транзита российской нефти.

    Ранее Братислава обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    В ответ премьер-министр Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    23 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    МИД констатировал падение отношений с США до минимума

    Замглавы МИД Панкин назвал непредсказуемость главной проблемой отношений с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон оказались на рекордно низком уровне взаимных отношений, при этом главной проблемой является непредсказуемость американской политики, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, передает РИА «Новости». Об этом заявил журналистам в ООН заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о состоянии связей двух государств при нынешней американской администрации.

    «Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко», – сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что прямые контакты лидеров стран в Анкоридже оказались плодотворными.

    По словам замминистра, основная сложность заключается в отсутствии предсказуемости, когда заявления и действия могут противоречить друг другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва базирует урегулирование украинского конфликта на договоренностях в Анкоридже. Президент России Владимир Путин на встрече на Аляске констатировал падение двусторонних отношений до самой низкой точки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил проблемы между государствами с авгиевыми конюшнями.


    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

