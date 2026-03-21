    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Офис Орбана: Атака Киева на «Турецкий поток» станет нападением на страну НАТО
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    13 комментариев
    21 марта 2026, 17:21 • Новости дня

    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва еще во время переговоров на Аляске выразила готовность к урегулированию по Украине, но сейчас Вашингтон начал «колебаться», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, что российская сторона еще на переговорах на Аляске демонстрировала готовность к урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Лавров отметил, что американские коллеги призывали к поиску решений, предлагали рассмотреть дополнительные уступки и обещали перспективы экономического сотрудничества. При этом Лавров подчеркнул, что одновременно с этим Россию вытесняют с мировых энергетических рынков. Министр добавил, что теперь США начинают «колебаться» в своих подходах к вопросу урегулирования.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров.

    Также Лавров заявил, что Соединенные Штаты отказались от достигнутых на саммите условий урегулирования конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к определенным уступкам в ходе встречи в Анкоридже.

    20 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    @ Government Of Hungary

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские следователи якобы применили к задержанному украинскому инкассатору принудительную инъекцию с миорелаксантом, которую «использовали в КГБ при допросах», пишут британские СМИ.

    Венгерские силовики якобы ввели арестованному украинскому инкассатору миорелаксант для повышения сговорчивости. У страдающего диабетом мужчины случился гипертонический криз, и он потерял сознание, сказали собеседники Guardian, передает «Газета.Ru».

    «Один из украинских источников описал принудительную инъекцию как «метод в русском стиле», напоминающий так называемые сыворотки правды, использовавшиеся КГБ при допросах в предыдущие десятилетия», – указало издание.

    Следы химикатов обнаружили в крови после возвращения мужчин на Украину.

    Британия пока не получила подтверждения этой информации через анализы. Однако адвокат Лорант Хорват заявил, что одному человеку действительно сделали укол против воли.

    Напомним, венгерские власти задерживали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал об освобождении инкассаторов и их возвращении на родину. Позже Будапешт согласился вернуть «Ощадбанку» только автомобили без изъятых ценностей.

    Комментарии (12)
    21 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран

    США включили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список главных угроз стране

    @ Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ежегодном докладе разведывательного сообщества США Пакистан впервые назван значимой ядерной угрозой наряду с Россией, Китаем, Ираном и КНДР.

    Вашингтон опубликовал список главных угроз своей национальной безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества. В перечень вошли Россия, Китайская Народная Республика, Иран, КНДР и Пакистан. Пакистан впервые был отмечен в этом списке как существенная ядерная угроза из-за новых ракетных разработок и возможностей, позволяющих быстро достичь территории США.

    В документе также отмечается, что глобальными и транснациональными рисками для США признаны миграция и киберпреступность. Авторы доклада подчеркивают, что комплексность и масштабы вызовов, исходящих от указанных стран, требуют усиленного внимания американских властей к вопросам обороны и внутренней безопасности.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    До этого Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием. Американская разведка также допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.


    Комментарии (14)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из Славянска
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Славянске объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних с тридцати восьми улиц на востоке и северо-востоке города.

    О начале принудительной эвакуации детей сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В опубликованном перечне указаны 38 улиц Славянска, где проживают дети, подлежащие эвакуации. По словам Филашкина, большинство этих улиц расположено в восточных и северо-восточных районах города.

    Украинские власти и ранее организовывали обязательную эвакуацию несовершеннолетних и пожилых людей в различных регионах, подконтрольных ВСУ. В частности, похожие меры принимались в Авдеевке, где часть жителей отказалась покидать свои дома, несмотря на призывы официальных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меры по эвакуации мирного населения в Сумской области усиливаются, а зона эвакуации стремительно приближается к Сумам на фоне боевых действий.

    Ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей. До этого, в декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    Комментарии (4)
    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    Комментарии (9)
    21 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    В ЕС заявили о разочаровании отказом Киева в инспекции «Дружбы»
    @ Bela Szandelszky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неназванный европейский дипломат заявил, что отказ Украины допустить представителей Евросоюза на нефтепровод «Дружба» для проведения инспекции «совсем не обнадеживает», сообщает портал Euractiv.

    Отказ Киева допустить представителей Евросоюза к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывает тревогу у европейских дипломатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv. Один из неназванных дипломатов ЕС отметил: «Отказ Киева разрешить инспекции совсем не обнадеживает», несмотря на то что Украина предоставила обоснования сложности ремонта трубопровода.

    Напомним, Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию еще 27 января, сославшись на повреждение трубы. После этого Венгрия прекратила поставки дизеля Украине и заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 млрд евро, а также двадцатый пакет санкций – до возобновления прокачки нефти из России.

    Венгерское решение объясняется ответом на действия Киева, который, по утверждению Будапешта, по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал Будапешту в проведении инспекции нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на кредит Украине в размере 90 млрд евро до возобновления транзита. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать это финансирование вопреки позиции венгерской стороны.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    Комментарии (5)
    21 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 668 беспилотников.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 893 беспилотника, 652 ЗРК, 28 392 танка и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 407 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    В частности, ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    ВСУ урезали программы обучения военных за границей из-за массового дезертирства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ намерено ограничить отправку военных на учебу за границу после повторяющихся инцидентов с дезертирством.

    ВСУ приняли решение сократить обучение своих военнослужащих за рубежом на фоне многочисленных случаев дезертирства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Евгения Межевикина.

    «Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки за рубежом, на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки», – заявил Межевикин.

    По словам представителя Генштаба, сокращение вызвано также ограничениями в законах стран-партнеров, логистическими сложностями и внедрением нового опыта в систему подготовки ВСУ. Он добавил, что Киев стремится оптимизировать процесс обучения, делая упор на внутренние ресурсы.

    Ранее французское издание Midi Libre сообщило о расследовании дезертирства в бригаде имени Анны Киевской, прошедшей обучение во Франции: из 2300 военных, по этим данным, 1700 покинули свои позиции вскоре после отправки на фронт. В Министерстве обороны Франции также подтверждали факты ухода «десятков» украинских бойцов еще на территории страны.

    Ранее семь литовских наемников, проходивших обучение в составе ВСУ, отказались участвовать в тренировке, имитирующей реальные боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство украинских офицеров, проходящих обучение в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину из-за отсутствия должного взаимодействия в подразделениях.

    А украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, что его учили только делать перевязки и практически не давали стрелять.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    BZ: Заявление США о деньгах стало ударом для Киева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление американской стороны о проблемах с выделенными денежными для киевского режима средствами стало болезненным ударом для украинских властей, пишут немецкие СМИ.

    Обострение ситуации с финансированием произошло на фоне заявлений о недостатках контроля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Заместитель генерального инспектора Адам Каплан сообщил, что аудиторы выявили нарушения в надзоре за помощью на сумму 26 млрд долларов.

    «Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением», – говорится в публикации.

    Представители Республиканской партии неоднократно указывали на коррупцию и отсутствие реальной подотчетности со стороны Киева.

    Журналисты отмечают, что политические решения новой администрации существенно ограничили работу USAID из-за мер экономии. Сокращение программ особенно сильно ударило по Украине, так как многие проекты в энергетике и медиа зависят от иностранного финансирования.

    Ранее украинский экономист Даниил Монин заявил, что бюджетные планы Киева свидетельствуют о намерении продолжать войну до конца 2027 года.

    До этого Владимир Зеленский требовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский начал открыто выражать недовольство позицией Европы относительно перспектив вступления страны в Европейский союз, особенно после январского форума в Давосе, отмечают западные СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский перестал скрывать разочарование Европой и все чаще публично критикует западных партнеров, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что по мере того как переговоры о вступлении на Украину в Евросоюз стали более конкретными, глава Украины почувствовал себя вправе выражать недовольство открыто.

    «Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», – говорится в статье.

    Журналисты обращают внимание, что помимо конфликта с Россией Украина сталкивается с серьезными внутренними проблемами, такими как коррупция и недостаток верховенства закона. Также у страны есть трудности с обеспечением прав этнических меньшинств в сфере культуры, языка и религии.

    Многие государства Евросоюза, по мнению издания, опасаются, что ускоренное принятие Украины в ЕС может подорвать доверие к объединению и создать опасный прецедент для будущих расширений. В материале подчеркивается, что эти опасения значительно осложняют процесс интеграции Украины в европейское сообщество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Украина получила от Евросоюза полный пакет условий для вступления в сообщество.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз, а также введение 20-го пакета санкций против России и кредит на 90 млрд евро без восстановления поставки нефти по трубопроводу «Дружба». А 6 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие три года.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Зеленский признал использование Telegram спецслужбами Украины в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины отметил, что ограничения Telegram затруднят передачу сигналов российскому обществу, подчеркнув активное использование мессенджера украинскими спецслужбами для работы в России.

    Украина активно использует Telegram для передачи сигналов на территорию России, признал лидер страны Владимир Зеленский, его слова приводит РБК-Украина, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ограничение работы этого мессенджера в России существенно осложнит подобную деятельность. Зеленский заявил: «Что касается нас, мы также работаем через Telegram в России. Безусловно, с ограничением Telegram в России сигналы их обществу будет передавать сложнее».

    Ранее представители Центра общественных связей ФСБ России сообщили , что украинские спецслужбы сохраняют высокую активность по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, такие попытки не прекращаются, несмотря на предпринимаемые меры по ограничению работы этих платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, в пятницу в ДНР задержали россиянина, завербованного спецслужбами на Украине через мессенджер Telegram.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram продолжает работать с нарушениями законодательства России. А эксперты спрогнозировали скорое полное прекращение работы мессенджера в России.


    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 15:53 • Новости дня
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) заявила об избрании нового предстоятеля после смерти бывшего главы организации Филарета.

    Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) объявила о выборе нового главы после смерти Филарета, сообщает ТАСС.

    По словам архиепископа Иоасафа Шибаева, «мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата». Он подчеркнул, что большинство голосов было отдано архиепископу Никодиму, который стал новым главой организации.

    Шибаев отметил, что выборы прошли «единственно правильным каноническим путем», а отмена государственного устава Киевского патриархата не влияет на церковную жизнь. Он добавил, что регистрация нового устава станет задачей нового предстоятеля.

    Союз православных журналистов уточняет, что голосование пришлось проводить онлайн, потому что полиция оцепила Владимирский собор и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с Филаретом проходит в Свято-Михайловском соборе в Киеве, где, по сообщениям украинских СМИ, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава МИД Украины Андрей Сибига.

    В УПЦ КП ранее обвинили Православную церковь Украины (ПЦУ) в «похищении» тела Филарета и напомнили, что он завещал проводить отпевание силами своей церкви, а не ПЦУ. Филарет долгое время был главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, однако создал собственную структуру при поддержке украинских властей и был лишён сана.

    В 2018 году после объединительного собора была создана ПЦУ, получившая автокефалию от Константинопольского патриарха. Филарет вскоре попытался восстановить УПЦ КП, но был ограничен в правах синодом ПЦУ, после чего стороны обвинили друг друга в различных нарушениях. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают канонический статус ни одной из этих новых церковных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. В начале марта религиозного деятеля госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева из-за ухудшения здоровья. Денисенко до последних дней считал себя патриархом собственной структуры вопреки созданию ПЦУ.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в сокрытии нарушений украинцами законов Индии

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины предпочел не говорить о том, что граждане Украины нарушили антитеррористическое законодательство Индии, и безосновательно обвинило российские и индийские информагентства в манипулировании фактами, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

    МИД Украины умолчал о фактах нарушения гражданами страны антитеррористического законодательства Индии, сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Захарова отметила, что Киев не стал комментировать действия своих граждан, задержанных индийскими властями по подозрению в причастности к террористической деятельности.

    Дипломат подчеркнула, что МИД Украины вместо реакции на задержания поспешил «безосновательно обвинить некоторые индийские и российские информагентства в преднамеренном манипулировании фактами». В МИД России считают такое поведение попыткой уйти от ответственности.

    Кроме того, в комментарии говорится, что украинское посольство в Нью-Дели якобы пыталось «замять» инцидент и не допустить огласки деталей деятельности задержанных, которая, по мнению российских дипломатов, направлена на дестабилизацию ситуации в регионе.

    Ранее Национальное следственное агентство Индии задержало на 11 дней шестерых украинцев и одного гражданина США. Задержанных подозревают в попытках установить связи с вооруженными формированиями и поставках беспилотников из Европы в Мьянму через Индию.

    Украина требует немедленного доступа консула к шести своим гражданам, задержанным в Индии по подозрению в незаконном пересечении границы и террористической деятельности.




    Комментарии (0)
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Daily Express: Россия выиграет от дефицита оружия из-за войны США в Иране
    Лыжник Голубков рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    В Московской синагоге отреагировали на массовую драку у храма

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

