По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
ОПЕК+ на встрече подтвердил действие квот до конца 2026 года
Квоты на добычу нефти странами-участниками ОПЕК+ останутся без изменений вплоть до конца 2026 года согласно официальному коммюнике.
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций утвердил действие текущих квот на добычу нефти до конца 2026 года, передает РИА «Новости».
Кроме того, альянс поручил Секретариату ОПЕК подготовить детальный план по достижению целей, определенных Хартией сотрудничества, подписанной в июле 2019 года. Документ уточняет, что Секретариат должен представить этот план и связанные с ним программы на следующей встрече всех глав делегаций. В коммюнике указывается, что обсуждаемые меры нацелены на максимально эффективное исполнение всех поставленных задач соглашения.
Следующая встреча глав делегаций стран ОПЕК и партнеров состоится 7 июня 2026 года. Именно тогда и будет представлен обновленный план по реализации целей Хартии и дальнейшее развитие формата сотрудничества альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть повысились в начале последних торгов осени.