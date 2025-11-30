ОПЕК+ на встрече подтвердил действие квот до конца 2026 года

Tекст: Ольга Иванова

ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций утвердил действие текущих квот на добычу нефти до конца 2026 года, передает РИА «Новости».

Кроме того, альянс поручил Секретариату ОПЕК подготовить детальный план по достижению целей, определенных Хартией сотрудничества, подписанной в июле 2019 года. Документ уточняет, что Секретариат должен представить этот план и связанные с ним программы на следующей встрече всех глав делегаций. В коммюнике указывается, что обсуждаемые меры нацелены на максимально эффективное исполнение всех поставленных задач соглашения.

Следующая встреча глав делегаций стран ОПЕК и партнеров состоится 7 июня 2026 года. Именно тогда и будет представлен обновленный план по реализации целей Хартии и дальнейшее развитие формата сотрудничества альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть повысились в начале последних торгов осени.

