Нефть подорожала в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Нефть в начале последних торгов осени подорожала, тогда как рынок ожидает собрания представителей ОПЕК+.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.14 растет на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 63,09 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI – на 0,73%, до 59,08 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что на воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и глав делегаций, а также встреча восьми участников с «добровольными» (сверх общих квот) ограничениями – России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Омана и Казахстана.
Эксперты полагают, что ОПЕК+ сохранит утвержденный на первый квартал следующего года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря этого года, а также согласует механизм оценки добычных мощностей участников.
«Если ОПЕК+ существенно не сократит добычу, цены на нефть в течение ближайших месяцев будут снижаться, вероятно даже «перестрелив» вниз. Я не уверен, что мы не увидим цен, начинающихся с цифры 4 перед долларовым знаком в начале следующего года», – отметил обозреватель Bloomberg Opinion по энергетике и сырьевым рынкам Хавьер Блас.