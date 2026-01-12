Бывший премьер Грузии признал вину в легализации незаконных доходов

Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
Экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал свою вину в легализации незаконных доходов.
Грузинская генпрокуратура объявила, что с Гарибашвили была заключена процессуальная сделка, по условиям которой он получил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, передает ТАСС.
В качестве дополнительного наказания суд назначил Гарибашвили штраф в размере 1 млн лари, что эквивалентно примерно 370 тыс. долларов. Генпрокуратура отмечает, что бывший премьер полностью согласился с предъявленными обвинениями и условиями сделки.
В октябре грузинская генпрокуратура предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Экс-премьер Грузии признал факт получения незаконных доходов.
В квартирах восьми лиц, в том числе бывших премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, руководителя Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, генерального прокурора Отара Парцхаладзе, были проведены обыски 17 октября.