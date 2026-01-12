Бывший премьер Грузии признал вину в легализации незаконных доходов

Бывший премьер Грузии Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов

Tекст: Валерия Городецкая

Грузинская генпрокуратура объявила, что с Гарибашвили была заключена процессуальная сделка, по условиям которой он получил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, передает ТАСС.

В качестве дополнительного наказания суд назначил Гарибашвили штраф в размере 1 млн лари, что эквивалентно примерно 370 тыс. долларов. Генпрокуратура отмечает, что бывший премьер полностью согласился с предъявленными обвинениями и условиями сделки.

В октябре грузинская генпрокуратура предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Экс-премьер Грузии признал факт получения незаконных доходов.

В квартирах восьми лиц, в том числе бывших премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, руководителя Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, генерального прокурора Отара Парцхаладзе, были проведены обыски 17 октября.