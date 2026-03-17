Завершилась реконструкция Донецкого республиканского академического театра кукол
В Донецком академическом театре кукол завершили реконструкцию, в рамках которой обновили техническое оснащение и открыли постоянную экспозицию редких авторских кукол, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Реконструкция Донецкого республиканского академического театра кукол завершена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере Max. Он отметил, что преобразования в учреждениях культуры произвели сильное впечатление на жителей республики.
Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил обновленный театр кукол. В рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» здесь установили новую звуковую и световую технику, а также приобрели реквизит для свежих постановок.
В театре открылась постоянная экспозиция Бахрушинского театрального музея, созданная по федеральному проекту «Новый музей театра». Экспозиция которая более 140 редких предметов, среди которых авторские куклы с уникальными механизмами движения.
Также делегация побывала в Донецком республиканском художественном музее, который ранее пострадал от обстрелов ВСУ. В музее отремонтировали холл и четыре зала, установили профессиональное освещение и оборудование для хранения и реставрации экспонатов. Сегодня коллекция музея насчитывает 17 тыс. работ, из которых 230 – оригиналы русских и европейских художников.
