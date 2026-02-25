«Единая Россия» объявила о продолжении работы с кабмином по социальным обязательствам

Tекст: Валерия Городецкая

Заместитель председателя фракции Андрей Исаев подчеркнул, что международное право запрещает санкции против поставок медикаментов и оборудования, однако Россия должна быть готова к любым сценариям, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особое внимание партия уделит вопросам инфляции и недобросовестных продавцов, завышающих цены, прикрываясь ростом НДС.

Исаев отметил, что на социальные товары налог не повышался, а там, где вырос, цены зачастую увеличились непропорционально. Он сообщил, что Федеральная антимонопольная служба уже занимается ситуацией, а «Единая Россия» готова внести необходимые законодательные изменения. Партия также работает с правительством над поправками в Трудовой кодекс для справедливой оплаты сверхурочных и обеспечения равной оплаты труда в бюджетном секторе.

В 2026 году в 15 регионах стартует пилотный проект по новой системе оплаты труда в здравоохранении, образовании и культуре, и «Единая Россия» будет внимательно следить за его реализацией. Первый зампред Госдумы Александр Жуков отметил, что совместная работа с правительством позволила выполнить все социальные обязательства даже в условиях санкций. Он сообщил, что рост ВВП в 2025 году составил около 1%, а промышленный рост – более 3%.

По словам Жукова, инфляция снизилась с 9% в 2024 году до 5,6% в прошлом году, выросла реальная зарплата и пенсии, а уровень безработицы достиг минимума – 2,2%. Несмотря на большие расходы на оборону, бюджет на 2026 год сохраняет баланс и предусматривает выполнение всех социальных функций.

Замруководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин подчеркнул, что все меры поддержки должны быть обеспечены ресурсно и организационно. Он добавил, что за исполнением законов и актов ведется постоянный контроль, а недавно внесены проекты по расширению льгот для защитников приграничных регионов. Нововведения направлены на поддержку всех, кто выполняет специальные или боевые задачи в зонах боевых действий.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что вместе с правительством выработаны системные меры по борьбе с нелегальной миграцией, ликвидации кадрового дефицита и поддержке трудовой миграции. По ее словам, «Единая Россия» разработала для правительства эффективный инструмент – закон о целевой подготовке кадров, а также продолжает уделять внимание здравоохранению и другим социально важным направлениям.