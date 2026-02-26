У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».18 комментариев
Калужский аэропорт Грабцево временно ограничил полеты
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в аэропорту города Калуги.
«Аэропорт Калуги (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – написал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа. Минобороны доложило о ликвидации 60 дронов ВСУ над регионами России за три часа вечером среды.