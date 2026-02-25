У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».18 комментариев
Минобороны доложило о ликвидации 60 дронов ВСУ над регионами России за три часа
Минобороны в канале мессенджера Max доложило о ликвидации силами ПВО 60 дронов ВСУ над регионами России за три вечерних часа.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что 27 сбили над территорией Республики Крым, еще 17 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, девять беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.
Кроме того четыре дрона сбили над Курской и три – над Брянской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа. Силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами в среду днем.