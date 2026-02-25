У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».7 комментариев
Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин
Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность быстрого внедрения новых вакцин и выразил надежду, что бюрократические препятствия не будут тормозить этот процесс.
Об этом он заявил на Форуме будущих технологий, обсуждая перспективы развития здравоохранения в стране, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что ежегодно получает доклады от руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой о возможном появлении новых вакцин. Путин подчеркнул, что процесс сертификации и различные уточнения не должны мешать внедрению этих важных медицинских разработок.
«Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», – сказал он.
Ранее в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы.