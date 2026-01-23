В центре Москвы открылась выставка к юбилею Общественной палаты

Экспозиция развернулась на медиаэкранах. Дата открытия выбрана символично, так как ровно 20 лет назад состоялось первое пленарное заседание палаты. В основу проекта легли архивные снимки, отражающие историю становления гражданского общества.

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева поблагодарила коллег за их безвозмездный труд на благо страны. «Мы очень рады рассказать москвичам и гостям столицы о замечательных людях, которые на протяжении 20 лет в разные годы были членами Общественной палаты», – подчеркнула она.

Посетители увидят портреты таких деятелей, как Лео Бокерия, Карен Шахназаров, Ирина Винер и Диана Гурцкая. В подборку вошли кадры знаковых событий, включая форум «Сообщество» и встречи с президентом Владимиром Путиным. Замгендиректора агентства Михаил Калмыков отметил, что эти снимки получились по-настоящему живыми.

Выставка будет доступна для просмотра в сквере на Тверском бульваре до конца января.