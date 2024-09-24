Госдума одобрила запрет для иноагентов быть членами Общественной палаты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранным агентам быть членами Общественной палаты России и региональных общественных палат, передает РИА «Новости». Законопроект был предложен группой депутатов и сенаторов, возглавляемых Ольгой Занко, представляющей фракцию «Единая Россия».

Документ, внесенный на рассмотрение парламента 26 июня 2024 года, устанавливает ограничения для лиц, признанных иностранными агентами, а также для граждан или подданных иностранных государств, которые хотят стать членами Общественной палаты. Это, по мнению разработчиков, позволит сохранить независимость и объективность работы палаты.

Вместе с тем законопроект предусматривает увеличение численного состава Общественной палаты РФ. В частности, увеличивается квота для кандидатов, выдвигаемых президентом Российской Федерации, а также для представителей от некоммерческих организаций, выбранных на конкурсной основе. Ольга Занко ранее подчеркнула важность этих изменений для повышения эффективности работы палаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы до 5 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Кроме того, Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения, изменения внесены в Трудовой кодекс. Также Госдума приняла законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на стадии судебного производства, что позволит приостанавливать дела и отменять меры пресечения по ходатайству командования.