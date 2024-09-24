Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
Госдума утвердила компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении
Госдума ввела компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении
Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения, изменения внесены в Трудовой кодекс.
На пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому работодатели обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении, передает ТАСС. Поправки вносятся в Трудовой кодекс, и их целью является улучшение условий для работников, которые ранее находились в уязвимом положении.
Действующее законодательство предусматривает предоставление дополнительного дня отдыха сотруднику, работавшему в выходной или праздничный день, но не требует его оплаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается отсутствие четкого механизма определения даты дополнительного отдыха или компенсации при увольнении.
Автор инициативы подчеркивают, что на практике это приводило к тому, что увольняемые работники лишались права на эти дни или повышенную оплату. Новый закон обязывает работодателя выплачивать работнику разницу между фактической оплатой за работу в выходные и ее повышенной стоимостью в случае, если отгулы не были использованы. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.