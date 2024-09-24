Госдума утвердила компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении

Госдума ввела компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении

Tекст: Елизавета Шишкова

На пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому работодатели обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении, передает ТАСС. Поправки вносятся в Трудовой кодекс, и их целью является улучшение условий для работников, которые ранее находились в уязвимом положении.

Действующее законодательство предусматривает предоставление дополнительного дня отдыха сотруднику, работавшему в выходной или праздничный день, но не требует его оплаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается отсутствие четкого механизма определения даты дополнительного отдыха или компенсации при увольнении.

Автор инициативы подчеркивают, что на практике это приводило к тому, что увольняемые работники лишались права на эти дни или повышенную оплату. Новый закон обязывает работодателя выплачивать работнику разницу между фактической оплатой за работу в выходные и ее повышенной стоимостью в случае, если отгулы не были использованы. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.