Госдума одобрила законопроект о штрафах за нарушение содержания животных

Госдума одобрила законопроект о штрафах за неправильное содержание животных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Законопроект был предложен Московской областной думой в декабре 2021 года и предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

Законопроект устанавливает, что несоблюдение требований к содержанию домашних животных может повлечь предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей, а на индивидуальных предпринимателей – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 1,5–3 тыс. рублей для граждан и 5–10 тыс. рублей для предпринимателей.

Полномочия по рассмотрению дел о таких нарушениях передаются органам исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют региональный государственный контроль в области обращения с животными. Эти меры направлены на усиление контроля за соблюдением правил содержания домашних животных и предотвращение возможных правонарушений в этой сфере.

Ранее российское правительство не поддержало предложения СПЧ по предотвращению случаев нападения собак на людей. В то же время Госдума приняла закон, вводящий штрафы до 30 тыс. руб. за выброшенных домашних животных и до 200 тыс. руб. за укусы животных. Более того, Генеральная прокуратура поддержала идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак.