Кабмин не поддержал идеи СПЧ по предотвращению нападения собак на людей

Глава СПЧ Фадеев: Кабмин не поддержал идеи по предотвращению нападения собак на людей

Российское правительство не поддержало предложения Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по предотвращению случаев нападения собак на людей, сообщает глава ведомства Валерий Фадеев.

Уточняется, что СПЧ сформулировал некоторые предложения, отправил их в правительство, однако полученный ответ ведомство не удовлетворяет, передает ТАСС.

Ответ кабмина объясняется тем, что в российском законодательстве уже закреплены требования по безопасному выгулу домашних животных.

Как отметил Фадеев, новые предложения касались вопросов развития инфраструктуры для собаководов и формирования культуры разведения. Также СПЧ предлагал изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека.

Ранее правительство поддержало с учетом замечаний законопроект группы сенаторов о наделении регионов России правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных.