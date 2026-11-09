Атака беспилотников на Ленобласть стала второй по массовости за осень

Атака 113 украинских БПЛА на Ленобласть стала второй по массовости за осень

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сбитые над Ленинградской областью 113 беспилотников сделали нынешнюю атаку второй по массовости на регион за осень и третьей за все время, передает ТАСС со ссылкой на данные губернатора региона Александра Дрозденко.

Ранее наиболее крупная атака была отражена 18 октября, когда военные уничтожили 145 дронов. Второй по числу аппаратов до этого дня считалась атака 6 июня с 144 сбитыми целями. Еще две крупные атаки были зафиксированы 4 июля и 23 марта.

Утром во Всеволожске осколки дрона упали на крышу многоквартирного дома, в результате погибла женщина на верхнем этаже. Для жильцов организовали пункт временного размещения. Кроме того, во Всеволожском районе временно отключалась линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов с населением менее тысячи человек, однако сейчас снабжение полностью восстановлено.

На территории нефтеперерабатывающего завода в Киришском районе возник пожар, который удалось локализовать. Поврежденное оборудование теплоснабжения также оперативно привели в порядок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 81 украинского беспилотника и попадании осколков в квартиру в Киришах.

Глава региона также подтвердил ликвидацию еще 38 дронов ВСУ над территорией области.