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    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 11:32 • Новости дня

    Атака беспилотников на Ленобласть стала второй по массовости за осень

    Атака 113 украинских БПЛА на Ленобласть стала второй по массовости за осень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отраженная над территорией Ленинградской области атака 113 украинских беспилотников стала второй по числу сбитых дронов за осень текущего года и третьей за все время.

    Сбитые над Ленинградской областью 113 беспилотников сделали нынешнюю атаку второй по массовости на регион за осень и третьей за все время, передает ТАСС со ссылкой на данные губернатора региона Александра Дрозденко.

    Ранее наиболее крупная атака была отражена 18 октября, когда военные уничтожили 145 дронов. Второй по числу аппаратов до этого дня считалась атака 6 июня с 144 сбитыми целями. Еще две крупные атаки были зафиксированы 4 июля и 23 марта.

    Утром во Всеволожске осколки дрона упали на крышу многоквартирного дома, в результате погибла женщина на верхнем этаже. Для жильцов организовали пункт временного размещения. Кроме того, во Всеволожском районе временно отключалась линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов с населением менее тысячи человек, однако сейчас снабжение полностью восстановлено.

    На территории нефтеперерабатывающего завода в Киришском районе возник пожар, который удалось локализовать. Поврежденное оборудование теплоснабжения также оперативно привели в порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 81 украинского беспилотника и попадании осколков в квартиру в Киришах.

    Глава региона также подтвердил ликвидацию еще 38 дронов ВСУ над территорией области.

    9 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские силовики установили причастных к гибели 30 человек в селе Хорлы

    Силовики назвали отряд ГУР «Химера» виновным в гибели людей в Хорлах

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силовые структуры установили, что подразделение Главного управления разведки украинского Минобороны «Химера» причастно к ударам по гражданским объектам в Херсонской области, в результате которых погибли десятки человек.

    Подразделение украинской разведки «Химера» ответственно за атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы в январе 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Первого января 2026 года подразделение ГУР «Химера» нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали», – сказал собеседник агентства.

    По данным силовиков, отрядом командует уроженец Херсона майор Александр Капшин. До событий на Майдане он разделял идеи украинского национализма, а в 2014 году участвовал в организации «автомайдана» в Одессе.

    Правоохранители связывают его с пожаром в одесском Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек. Подразделение «Химера» было создано под его руководством в августе 2022 года.

    Силовые структуры также обвинили «Химеру» в других ударах по мирному населению. В частности, в июне 2024 года при атаке на магазин в селе Садовое погибли 22 человека, в ноябре 2023 года жертвами удара по пенсионному фонду в Чаплинке стали девять граждан, а в мае 2025 года при обстреле рынка в Алешках погибли семь человек.

    Помимо этого, подразделение атаковало гражданские автомобили в Курской и Белгородской областях и минировало дороги в новых российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми в Брянской области. Бастрыкин сообщал, что ущерб от атаки по Хорлам составил свыше 60 млн рублей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на кафе в селе Хорлы.

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    8 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    The War Zone: Российские вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны России опубликовало кадры пуска недорогой крылатой ракеты с ударного вертолета Ми-28НМ в ходе специальной военной операции на Украине.

    На опубликованной в Telegram-канале Минобороны видеозаписи запечатлен запуск боеприпаса с пилона под левым крылом вертолета.

    «Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по позициям личного состава и пункту управления БПЛА противника», – говорится в сообщении.

    Речь идет о модификации ракеты С8000 «Бандероль» – «Дань-Т», разработанных российской компанией «Кронштадт», пишет The War Zone. Дальность полета «Бандероли» составляет около 500 км, а масса боевой части достигает 50 кг.

    Ракета «Дань-Т» отличается увеличенной до 135 кг боевой частью и сниженной на 35% стоимостью. Ожидается, что именно этот боеприпас станет основным для закупок, а его носителями смогут выступать не только вертолеты, но и боевые самолеты, а также наземные пусковые установки.

    Использование ударных вертолетов для запуска крылатых ракет большой дальности позволяет российским войскам наносить удары по объектам противника с безопасного расстояния. Ранее максимальная дальность вооружения Ми-28 ограничивалась 15 км при использовании ракет ЛМУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре западная пресса отметила появление российской крылатой ракеты «Бандероль». В начале сентября Россия впервые показала за рубежом новые виды крылатых ракет. В прошлом году ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    ВС России поразили два судна в районе Одессы и подстанцию под Днепропетровском
    ВС России поразили два судна в районе Одессы и подстанцию под Днепропетровском
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по электроподстанции в Днепропетровской области и двум судам с военными грузами для украинской армии в районе Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны в Мах.

    В ведомстве уточнили, что днем в результате атак была поражена электроподстанция 330 кВ «Каменская». Данный объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.

    Кроме того, в порту Черноморск Одесской области повреждено судно типа «контейнеровоз», доставившее на территорию Украины различное имущество и грузы двойного назначения. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы также поражен сухогруз, который перевозил вооружение и военное имущество для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество для украинской армии сухогрузу в акватории Черного моря.

    В среду российские военные нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили объекты энергетического комплекса и портовой инфраструктуры Украины.

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    8 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Российские военные уничтожили элитный расчет украинских беспилотников в ДНР

    В ДНР полностью ликвидировали расчет элитного подразделения Нацгвардии Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска уничтожили в Донецкой народной республике расчет элитного подразделения беспилотников Lasar's Group Национальной гвардии Украины.

    В Донецкой народной республике ликвидирован расчет элитного украинского подразделения БПЛА Lasar's Group, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «В ДНР полностью уничтожен расчет одного из элитных подразделений БПЛА Lasar's Group НГУ. Ликвидированы: главный сержант Канашин Сергей, позывной Патрик, младший сержант Фернос Станислав, позывной Немец, и солдат Арошкевич Владимир, позывной Скорп», – рассказал собеседник агентства.

    Он добавил, что вместе с расчетом был ликвидирован командир эвакуационной бригады старший сержант Николай Коптев с позывным Мося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская авиация поразила место размещения операторов беспилотников украинской армии на харьковском направлении.

    Российские операторы беспилотников ликвидировали три пункта управления БПЛА украинских сил в Краматорском районе.

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    9 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Италия возмутилась незаявленным фингигантом BlackRock на переговорах по Украине

    Il Fatto Quotidiano: BlackRock тайно участвовала в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский финансовый гигант BlackRock принял непубличное участие в международной встрече в Брюсселе, посвященной восстановлению Украины после завершения конфликта, однако Италия этим возмутилась.

    В Брюсселе состоялась международная встреча, на которой присутствовали делегации из США, Великобритании, Германии и Украины. В переговорах о будущих экономических возможностях восстановления страны непублично участвовал финансовый гигант BlackRock, пишет Il Fatto Quotidiano.

    «Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о войне. Будь то владение крупными долями в компаниях, находящихся на передовой и поддерживающих израильские операции в Газе, или попытка получить долю в будущем восстановлении Украины, только такие компании, как BlackRock, не упускают такой возможности», – отмечает издание.

    Инвестиционная компания уже оказывает поддержку израильским операциям в секторе Газа, а теперь присматривается к экономическим выгодам на Украине. В официальных сообщениях по итогам встречи участие фонда старались не раскрывать.

    После завершения мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с критикой переговорных инициатив объединения.

    «Пусть раз и навсегда будет определено, кто сидит за столом переговоров от имени Европейского союза и с какими полномочиями. Беспорядочные действия и инициативы, которые следуют одна за другой и пересекаются, не помогут нам ни в отношениях с нашими партнерами, ни в том, чтобы убедить наших противников прекратить бессмысленную агрессию», – приводит заявление Мелони ИноСМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мелони призвала страны Евросоюза обсудить кандидатуру представителя на переговорах по Украине. Глава Минобороны Италии Крозетто призвал продлить военную помощь Украине на год.

    В начале года глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

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    9 ноября 2026, 00:25 • Новости дня
    На Западе предрекли скорый запуск российского аналога Starlink

    FT: Россия запустит спутниковую систему управления дронами в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Новая российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» позволит осуществлять массовое управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях, пишет FT.

    Флагманский космический проект «Рассвет», использующий широкополосную сеть спутников, наземных станций и терминалов, может быть запущен в следующем году. Это сделает российские атаки более смертоносными, упростив передачу данных и управление дронами, а также нанесение ударов по движущимся целям, пишет Financial Times.

    «Ее главная опасность заключается не просто в том, что она предоставляет России альтернативу Starlink, а в том, что она превращает относительно недорогие ударные беспилотники в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели глубоко на территории Украины», – заявил бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины Александр Данилюк.

    По его словам, система может значительно повысить эффективность российских ударов и подорвать способность Киева защищать инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет».

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал российскую спутниковую систему «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания.

    Украина ввела санкции против России из-за системы спутников «Рассвет».

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    8 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства сам принял решение пригласить на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

    «Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.

    В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

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    9 ноября 2026, 03:21 • Новости дня
    Блэкаут и остановка трех ТЭЦ вызвали коллапс инфраструктуры в Киеве

    Жители Киева остались без света и тепла из-за остановки ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабный блэкаут парализовал работу транспорта и предприятий в Киеве, оставив большинство районов без света, воды и тепла после остановки крупнейших ТЭЦ, сообщили в пророссийском подполье.

    Масштабный блэкаут привел к настоящему коллапсу в украинской столице, парализовав работу городского транспорта и предприятий. Большинство районов Киева практически лишились электричества, водоснабжения и отопления после серии ударов, в результате которых ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перестали вырабатывать энергию, передает ТАСС со ссылкой на источник из пророссийского подполья.

    По прогнозам, даже после проведения ремонтных работ городские теплоэлектроцентрали смогут выдавать лишь 10–15% от прежнего объема энергии. Местные жители несколько суток находятся без постоянного электроснабжения.

    «На этом фоне в городе вспыхнули стихийные протесты – недовольные из районов, в которых проблемы ощущаются наиболее остро, перекрыли несколько крупных транспортных артерий столицы. А власть вместо решения проблемы устроила публичную перепалку», – сообщил источник.

    Он уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и мэр города Виталий Кличко устроили публичную перепалку, пытаясь переложить друг на друга ответственность за неготовность Киева к отопительному сезону. Кличко назвал обвинения в свой адрес политически мотивированными.

    «Зеленский говорит, что «видел, как люди перекрыли дорогу», и приказал полиции «привести всех электриков к объекту». Кличко в ответ развел руками и обвинил Зеленского», – добавили в подполье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики в Киеве. Мэр украинской столицы Кличко заявил о критических проблемах с обеспечением города электричеством и теплом. В пятницу он отметил ухудшение ситуации с электроснабжением из-за повреждения энергобъекта в Житомире.

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    8 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над пятью регионами России

    Минобороны: Системы ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ над пятью регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами страны.

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени военные перехватили и уничтожили 50 летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в «Макс».

    Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские средства противовоздушной обороны перехватили 142 беспилотных летательных аппарата над территориями нескольких областей, Крымом и Азовским морем.

    Военные уничтожили 35 украинских беспилотников над территориями семи регионов России.

    В тот же день дежурные средства ПВО сбили 496 украинских дронов над страной.

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    8 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Подразделения группировок «Север» и «Запад» улучшили положение в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР. На этих направлениях противник потерял около 400 военнослужащих, американскую гаубицу М101, британский бронеавтомобиль Mastiff и канадский бронетранспортер Senator.

    Группировки «Юг» и «Центр» заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери украинской стороны здесь превысили 510 человек. Уничтожены артиллерийская установка «Богдана», несколько единиц бронетехники и станции радиоэлектронной борьбы.

    Военнослужащие группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а бойцы «Днепра» улучшили положение по переднему краю. На этих участках ликвидированы более 215 украинских военных.

    За сутки российские средства ПВО перехватили три управляемые авиабомбы и 538 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военнослужащие нанесли термобарический удар по пункту управления формирований Вооруженных сил Украины на Днепропетровском направлении.

    В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии.

    В тот же день танковые экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» нанесли сокрушительный удар по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.

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    8 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Александр Маршал рассказал о помощи бойцам СВО

    Александр Маршал назвал поездки на передовую своим долгом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный артист России Александр Маршал считает своим долгом помогать бойцам и посещать зону боевых действий.

    Певец пояснил, что до сих пор следует воинской присяге, которую принял в 1974 году при поступлении в военное училище. «Я родился в России, это моя родина, и поэтому считаю, что эта присяга, которую я принимал еще Советскому государству, действует и по сей день. Если ты уволился в запас, надел гражданскую одежду – это не значит, что присяга не работает», – заявил он в интервью ТАСС.

    Маршал отметил, что передал бойцам множество необходимых вещей, включая автомобили, противоосколочные костюмы, бронежилеты и беспилотники.

    По словам артиста, поездки на передовую становятся все сложнее из-за особенностей современных боевых действий и обилия дронов, из-за чего приходится передвигаться очень аккуратно. «Таких войн, как нынешняя, на планете Земля еще не было», – добавил он, подчеркнув, что больше всего беспокоится о том, чтобы российские военные вернулись домой живыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Андрей Белоусов вручил ключи от служебных квартир участникам спецоперации в Подмосковье.

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    8 ноября 2026, 22:43 • Новости дня
    Иерей Волков объяснил причины ударов ВСУ по фронтовым священникам

    Иерей Волков назвал ослабление духа целью атак ВСУ на священников

    Tекст: Катерина Туманова

    Противник целенаправленно выбирает священнослужителей мишенями в зоне СВО для разрушения общего духа российских войск, заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков.

    «Враг у нас не дурак и все понимает. И понимает, что, если мы будем обладать самыми мощными силами и средствами, но при этом не будем иметь общего духа, единого духа и духа, основанного на христианской вере или на иной вере, которая является традиционной для нас… ослабление вот этой составляющей, оно, конечно, приводит и к ослаблению всех других составляющих войны», – заявил Волков «Вестям».

    Священник добавил, что точечные удары по духовенству демонстрируют дьявольское обличье и беснование противостоящей стороны. При этом российские священнослужители остаются героями и продолжат выполнять свою миссию.

    «Ну и вот так оказывается, что это дело становится иногда связано с риском для жизни, иногда и приводит к смерти, к кончине наших священников», – подытожил иерей Волков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии в результате удара украинского дрона.

    В сентябре замуправделами Московской патриархии архиепископ Савва (Тутунов) объяснил атаки боевиков ВСУ по храмам одержимостью бесами.

    В июле монах РПЦ Рафаил погиб при ударе беспилотника в ЛНР.

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    9 ноября 2026, 02:51 • Новости дня
    Источник в правительстве Турции сообщил о тесных контактах с Россией по Украине

    Анкара сообщила о доверительном диалоге с Москвой по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Турции поддерживают тесные связи с Россией для поиска путей урегулирования на Украине, рассказал источник в турецком кабмине.

    «Между Анкарой и Москвой поддерживается тесный контакт по украинской проблематике. Наш диалог отличается доверием и откровенностью. Мы имеем возможность напрямую обсуждать позиции сторон, обмениваться оценками происходящего и затрагивать вопросы, которые имеют принципиальное значение для поиска путей урегулирования», – заявил источник РИА «Новости».

    По его словам, Турция намерена и далее поддерживать контакты с российской стороной, поскольку открытый обмен мнениями позволяет Анкаре лучше понимать позицию Москвы и учитывать ее при обсуждении возможных дипломатических инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Эрдоган решил обсудить с кабмином переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В субботу он заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование. Эрдоган 5 ноября выразил надежду на переговоры с Путиным по конфликту на Украине.

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    9 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Украинское командование бросило в штурмовые отряды поваров и уборщиц

    Марочко: ВСУ из-за нехватки людей начали отправлять в штурмовые отряды тыловиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что из-за острой нехватки личного состава украинское командование начало переводить военнослужащих тыловых служб в штурмовые подразделения в зоне специальной военной операции.

    Командование Вооруженных сил Украины задействует солдат тыловых служб в штурмовых действиях из-за дефицита кадров, передает ТАСС.

    «Стало известно, что украинское командование для обеспечения авангардных подразделений личным составом прикомандировывает к штурмовикам военнослужащих из тыловых воинских частей, причем по их военно-учетным специальностям и функциональным обязанностям они не должны участвовать в пехотных боях», – сообщил Марочко.

    По его словам, в Сумской области российские военные ликвидировали трех украинских танкистов, которые пытались захватить наблюдательный пункт. В Харьковской области при попытке прорыва оборонительной линии была уничтожена группа, в состав которой входили повар и делопроизводитель. Кроме того, в районе Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике обнаружили останки женщины в украинской форме, которая числилась на гражданской должности уборщицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко сообщил об активизации контратак украинских войск в Сумской области.

    Ранее украинские вооруженные силы перебросили на Сумское направление наименее подготовленные отряды.

    Также украинское командование начало формировать из тыловых подразделений сводные отряды для удержания передовых позиций.

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    9 ноября 2026, 07:45 • Новости дня
    Во Всеволожске организовали пункт размещения после падения дрона на крышу дома

    В Ленобласти открыли пункт размещения для жителей пострадавшего от дрона дома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава района Лира Бурак сообщила, что во Всеволожске Ленинградской области организовали пункт временного размещения для жителей дома, на крышу которого упали обломки беспилотника.

    Во Всеволожске Ленинградской области организовали работу пункта временного размещения для жильцов многоквартирного дома, на крышу которого ранее рухнули фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщила глава района Лира Бурак.

    «С пяти утра нахожусь на месте происшествия. Оперативные службы района и региона работают над устранением последствий. Для жителей организован пункт временного размещения в городском доме культуры. В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ленинградской областью за ночь уничтожили 113 украинских дронов.


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