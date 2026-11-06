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Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления ВСУ «Солнцепеком»
Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил пункт управления ВСУ
Российские военнослужащие нанесли термобарический удар по пункту управления формирований Вооруженных сил Украины на днепропетровском направлении, сообщило Министерство обороны.
«Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А отряда специального назначения отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск «Центр» нанесли термобарический удар по пункту управления формирований ВСУ на Днепропетровском направлении специальной военной операции», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
В министерстве отметили, что расчет под прикрытием дронов выдвинулся на позицию и нанес удары термобарическими снарядами. Вся живая сила противника в зоне поражения была уничтожена.
В ведомстве добавили, что действия расчета проходили в условиях постоянной угрозы атак беспилотников, безопасность обеспечивали группы прикрытия и посты воздушного наблюдения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Солнцепек» уничтожил позиции украинских военных в Харьковской области.
Расчет ТОС-1А отработал по опорному пункту формирований ВСУ на красноармейском направлении.
Также огнеметная система поразила укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении.