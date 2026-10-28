Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию
Росавиация: В трех аэропортах Москвы ввели временные ограничения
В целях обеспечения безопасности в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский работа с рейсами ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.
«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейсов пассажирам рекомендовано уточнять с помощью онлайн-табло аэропортов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника сбили 71 украинский беспилотник над семью регионами страны. В военном ведомстве сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и 645 беспилотников за сутки.