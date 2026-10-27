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Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников
Собянин: Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны шести летевших к российской столице беспилотных летательных аппаратов.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.
Позже число уничтоженных летевших к Москве украинских беспилотников увеличилось до 19.