Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.11 комментариев
Президент Намибии вылетела в Москву на саммит «Россия – Африка»
Президент Намибии Нанди-Ндаитва отправилась в Москву на саммит «Россия – Африка»
Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва вылетела в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка», сообщила администрация главы государства.
Президент вылетела из столицы Намибии Виндхука. Саммит пройдет в Москве 28–29 октября, передает ТАСС.
В администрации президента отметили, что саммит станет площадкой для укрепления связей между Россией и странами Африки, а также для развития взаимовыгодного партнерства и совместного решения общих задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о предстоящем совместном выступлении Владимира Путина и президента Бурунди на пленарном заседании саммита.
Ушаков анонсировал подписание декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам мероприятия.
Помощник президента раскрыл планы Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.