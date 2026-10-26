Лантратова оценила число желающих покинуть Алешки

Лантратова: В Алешках практически не осталось желающих покинуть город

Tекст: Денис Тельманов

«В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно. И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена», – цитирует омбудсмена РИА «Новости».

Лантратова подчеркнула, что в рамках гуманитарной миссии планируется обеспечить выезд тем, кто примет такое решение добровольно. При этом приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона, и столкнулся со сложной гуманитарной ситуацией из-за действий украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о поддержании постоянной связи с руководством Херсонской области для организации гуманитарной миссии.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал усилия первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в Алешках.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил значимость проделанной Меланией Трамп работы.