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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 20:24 • Новости дня

    Недостаток средств вынудил Украину сократить подразделения теробороны

    Украина решила сократить подразделения теробороны из-за нехватки средств

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за недостатка финансирования и нехватки личного состава Украина сокращает численность подразделений добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).

    Власти Украины приступили к сокращению численности добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО) с 1500 до 1000 человек из-за нехватки бюджетных средств и дефицита личного состава на фронте, передает РИА «Новости».

    По словам источника агентства в силовых структурах, данные военизированные подразделения комплектуются местными жителями на добровольной основе для выполнения задач территориальной обороны. В их функции входит охрана складских помещений и контроль за воздушной обстановкой, а на ежегодное содержание каждого формирования выделяется от 2,6 до 5,5 млн долларов.

    Первыми под сокращение попали отряды в Сумской области. Высвободившихся бойцов, в том числе командный состав, направляют в действующие боевые подразделения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В Харьковской области украинское командование из-за нехватки личного состава отправляет на передовые позиции провинившихся и неугодных офицеров.

    На прошлой неделе источник в российских силовых структурах сообщил о лишении снабжения дизельным топливом части бригад вооруженных сил Украины в Сумской области.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

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    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

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    26 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов

    Украинская Fire Point применила сало для защиты дронов от морозов

    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское предприятие Fire Point решило использовать сало при производстве беспилотных летательных аппаратов для защиты комплектующих от воздействия сильных холодов.

    Производитель беспилотников начал наносить на чувствительные компоненты слой жира, чтобы уберечь аппараты от воздействия низких температур, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Fire Point в соцсетях.

    «Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение – не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов», – говорится в сообщении.

    В компании пояснили, что нанесение слоя сала является простым решением, которое позволяет надежно защитить уязвимые детали дрона от переохлаждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пророссийское подполье сообщило об уничтожении объектов компании Fire Point благодаря переданным украинскими гражданами координатам.

    Летом Министерство обороны отчиталось о поражении киевского завода этого предприятия.

    В июне руководитель Fire Point Денис Штилерман заявил о способности украинской промышленности быстро создать ядерное оружие.

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    26 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    На Украине предложили отправить депутатов Рады на фронт на год

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады минимум на год в зону боевых действий.

    С инициативой об отправке парламентариев в ряды Вооруженных сил Украины волонтер выступила в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на издание «Новости Украины». «Более 400 депутатов Верховной рады могут пойти на фронт, хотя бы на год. Война может затянуться», – заявила Берлинская.

    Волонтер пояснила, что военная служба должна быть справедливой и поочередной для всех граждан. По ее убеждению, нельзя постоянно возлагать бремя участия в конфликте на одних и тех же людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий.

    В тот же день глава правительства сообщил об отмене стопроцентного бронирования от призыва для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В прошлом месяце директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о прогнозах европейских спецслужб об исчерпании мобилизационного ресурса украинских войск.

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    26 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Общее в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Всесвятского, Покровскогое Днепропетровской области, Вольнянки и Василевского Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Подсреднего, Приколотного, Дорошенково и Федоровки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Хотенью, Бариловкой и Никольским.

    Противник при этом потерял более 300 военнослужащих и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Лесной Стенки, Донецкого Харьковской области, Райгородка, Черкасского и Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Славянска, Дружковки и Кондратовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Степановки, Криниц, Белозерского, Шиловки, Староварваровки и Малотарановки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

    В частности, они освободили запорожскую Мировку.

    Днем ранее они взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    25 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    За медпомощью после удара ВСУ в Ельце обратились шесть человек

    Tекст: Антон Антонов

    После ракетного удара вооруженных сил Украины по промышленной зоне Ельца за медицинской помощью обратились шесть человек, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    По словам губернатора, в Ельце прошло совещание по устранению последствий ракетной атаки: пожар в промышленной зоне локализован, повреждены фасады нескольких жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа, главе города поручено полностью обследовать пострадавшие строения и оценить ущерб.

    «В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идёт на поправку», – сообщил губернатор в «Максе».

    За медицинской помощью обратились еще пять человек: двое – с отравлением продуктами горения, одной сотруднице предприятия из-за обострения хронического заболевания помощь оказали на дому, два человека получили поверхностные порезы и от госпитализации отказались.

    Губернатор также призвал жителей крайне серьезно относиться к сигналам ракетной опасности и не игнорировать правила безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Артамонов сообщил о нанесении вооруженными силами Украины удара по промышленной зоне Ельца.

    Сотрудник охраны предприятия погиб при ракетном ударе ВСУ по промышленной зоне Ельца.

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    26 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    МИД заявил о серьезных усилиях США по поиску формулы мира на Украине

    Замглавы МИД Грушко: США ищут формулу долгого мира на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты прилагают значительные усилия для выработки формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    «(Администрация США) прилагает серьезные усилия, чтобы была найдена формула урегулирования, причем такая, которая обеспечивала бы надежный мир на долгие годы вперед», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Таким образом дипломат прокомментировал различие подходов к украинскому урегулированию между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах США провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил о фактическом исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу Грушко назвал непринципиальной личность европейского переговорщика по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Воронеж погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область погибли два человека, еще 17 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    За минувшую ночь и раннее утро дежурные силы ПВО уничтожили 113 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской агломерацией и районами области, из них более 70 сбили непосредственно над областным центром, указал глава региона в Max.

    В результате налета погибли двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Ранения получили 17 человек, среди которых один ребенок, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    Значительная часть людей пострадала в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа во время падения обломков дронов. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

    Кроме того, возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, на школьном стадионе и в двух дачных поселках. В большинстве районов города зафиксированы повреждения фасадов и окон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье над Воронежской областью уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов. В пятницу над регионом сбили 33 украинских дрона. В середине месяца системы противовоздушной обороны ликвидировали в области 32 беспилотника.

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    26 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    WSJ: Жители Киева готовятся к самой суровой зиме за почти пять лет

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Киева готовятся к самой суровой зиме за почти пять лет конфликта с Россией на фоне участившихся отключений электричества и перебоев с водой, пишет Wall Street Journal.

    В материале Wall Street Journal описывается, что отключения электричества в Киеве стали обычным явлением, периодически возникают перебои с водоснабжением, а около 3 млн жителей города готовятся к самой суровой зиме за почти пять лет, при этом часть людей задумывается об отъезде из столицы.

    Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что в нынешнем году Киев сильнее страдает от российских атак, поскольку энергетическая инфраструктура города за годы конфликта понесла значительный урон, что усиливает последствия нынешних ударов по энергосистеме, передает РИА «Новости».

    Газета также указывает, что все больше украинцев переезжают на запад страны: по данным сайта недвижимости «ЛУН», число пустующих квартир, доступных для аренды в Киеве, с августа выросло почти на две трети, в то время как в западных регионах Украины фиксируется рост арендной платы и сокращение предложения жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил об отмене стопроцентного бронирования от мобилизации для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко в пятницу сообщил об утрате Киевом собственной генерации электричества и переходе на потребление энергии из единой энергосистемы страны.

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    26 октября 2026, 09:24 • Новости дня
    Промышленные предприятия Воронежа загорелись после атаки беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Воронежской области из-за массированной атаки беспилотников возникли возгорания на промышленных предприятиях и в зданиях Воронежа, сообщил глава региона Александр Гусев.

    «Возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях (без существенных последствий), деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе», – заявил Гусев в Max.

    Он добавил, что повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах Воронежа. Дежурные силы ПВО уничтожили дроны минувшей ночью и ранним утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели двух человек в результате массированной атаки беспилотников.

    Также в результате атаки БПЛА в Воронежской области поврежден вагон пассажирского поезда, пострадали пять пассажиров.


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    25 октября 2026, 23:31 • Новости дня
    Взрывы прогремели в трех регионах Украины на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Харьковской, Житомирской и Черновицкой областях Украины на фоне воздушной тревоги.

    Взрывы зафиксированы в Изюмском районе Харьковской области, в городе Житомире, а также в городе Новоднестровске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Харькове также прогремел взрыв.

    В Галичской общине Ивано-Франковской области на западе Украины были слышны звуки взрывов.

    После серии ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине местная компания «Эпицентр» сообщила о ликвидации логистических мощностей.

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    25 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак беспилотников вооруженных сил Украины на четыре муниципалитета Белгородской области пострадали пять мирных жителей, сообщил оперативный штаб региона.

    В Шебекино из-за детонации дрона ранены два человека. Один мужчина с травматической ампутацией ноги и осколочным ранением черепа доставлен в Шебекинскую ЦРБ бойцами самообороны. Второй пострадавший с термическим ожогом лица также доставлен в больницу, он продолжит лечение амбулаторно, сообщил оперштаб в «Максе».

    Кроме того, в селе Черемошное Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, пострадали три мирных жителя. Мужчина с акубаротравмой и раной мягких тканей височной области, ещё один мужчина с акубаротравмой, осколочными ранениями височной области, рук, ног и живота, а также женщина с осколочными ранениями рук и ног доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

    Также сообщается о повреждениях инфраструктуры и частного имущества в ряде населенных пунктов, включая Новую Таволжанку, Гостищево и Борисовку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников вооруженных сил Украины на населенные пункты Белгородской области ранения получили четыре человека, среди которых три сотрудника скорой помощи.

    Накануне Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Погибли два человека.

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    26 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Футболисты «Локомотива» оказались в атакованном дронами поезде

    Футболисты «Локомотива» ехали в атакованном дронами ВСУ поезде под Воронежем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Игроки футбольного клуба «Локомотив» находились в пассажирском поезде Анапа – Москва, который подвергся атаке украинских беспилотников в Воронежской области.

    Спортсмены возвращались в столицу после матча в Ростове-на-Дону, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В результате происшествия футболисты не пострадали. В настоящее время команда добирается до Москвы на автобусе. На официальных ресурсах клуба информации об инциденте пока нет.

    Ранее сообщалось об атаке украинских дронов на пассажирский поезд №11 Анапа – Москва под Воронежем. В результате удара пострадали пять пассажиров, один из вагонов получил повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РЖД сообщили о повреждении вагона поезда Анапа – Москва при атаке беспилотника в Воронежской области.

    Из-за повреждения контактной сети в пути задержались три поезда «Таврия».

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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