Украина решила сократить подразделения теробороны из-за нехватки средств

Tекст: Вера Басилая

Власти Украины приступили к сокращению численности добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО) с 1500 до 1000 человек из-за нехватки бюджетных средств и дефицита личного состава на фронте, передает РИА «Новости».

По словам источника агентства в силовых структурах, данные военизированные подразделения комплектуются местными жителями на добровольной основе для выполнения задач территориальной обороны. В их функции входит охрана складских помещений и контроль за воздушной обстановкой, а на ежегодное содержание каждого формирования выделяется от 2,6 до 5,5 млн долларов.

Первыми под сокращение попали отряды в Сумской области. Высвободившихся бойцов, в том числе командный состав, направляют в действующие боевые подразделения украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

В Харьковской области украинское командование из-за нехватки личного состава отправляет на передовые позиции провинившихся и неугодных офицеров.

На прошлой неделе источник в российских силовых структурах сообщил о лишении снабжения дизельным топливом части бригад вооруженных сил Украины в Сумской области.