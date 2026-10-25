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    25 октября 2026, 19:34 • Новости дня

    В Харькове прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги прогремел взрыв.

    О взрыве в Харькове сообщает телеканал «Общественное», передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

    В пятницу автозаправочная станция получила повреждения в результате взрыва в Харькове.

    В среду взрывы прогремели в Киеве и Харькове.

    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

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    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 01:31 • Новости дня
    Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
    Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, есть пострадавшие», – указал оперштаб в «Максе».

    На места происшествий выехали все экстренные службы, информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оперативный штаб региона сообщил о гибели мирного жителя и ранении еще двух человек в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область.

    Накануне в результате атак Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе погиб один человек. В Грайворонском округе в результате атак ВСУ также погиб один человек.

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    25 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Минобороны: За сутки сбито 1072 беспилотника ВСУ

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 1072 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 1072 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Об этом министерство сообщило в сводке в Max о ходе специальной военной операции.

    Также сообщается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска дальнобойных дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 159 районах.

    На различных направлениях подразделения российских войск улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за сутки составили более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о суточных потерях украинской армии на шести направлениях, было уничтожено около 1245 военнослужащих. В пятницу дежурные силы ПВО нейтрализовали 443 украинских беспилотника над территорией страны. В среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских дрона.

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    24 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 125 украинских дронов над 13 регионами России

    Силы ПВО за день уничтожили 125 украинских БПЛА над 13 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над 13 регионами страны и Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    «В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщает Минобороны.

    Отмечается, что дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии, Крыма и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об уничтожении 87 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников.

    ВС России нанесли удары беспилотниками по транспортно-логистическому центру в Чернигове и морскому сухогрузу, доставлявшему военные грузы на Украину.

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    25 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников на Омскую область пострадали три человека
    В результате атаки беспилотников на Омскую область пострадали три человека
    @ Министерство здравоохранения Омской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на Омскую область пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

    «После вчерашней атаки на Омск пострадало три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», – сообщил Хоценко в «Максе».

    Глава региона добавил, что для ликвидации последствий атаки на месте продолжают работать оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Хоценко сообщил об отражении атаки беспилотников на Омскую область силами противовоздушной обороны.

    Атаке БПЛА подвергся северный промышленный узел региона. В логистическом центре в Омске прошла эвакуация персонала после удара беспилотника.

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    25 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Харькове и терминал «Васищево»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр», на территории которого хранили продукцию двойного назначения для обеспечения ВСУ, а также терминал «Васищево» с военным имуществом, сообщило Министерство обороны.

    В результате ударов в Харькове были поражены логистический центр «Эпицентр», на территории которого хранили продукцию двойного назначения для обеспечения ВСУ, и распределительный центр, где также хранились и распределялись военные грузы, сообщает Минобороны.

    Кроме того, поражен логистический терминал «Васищево», который использовался украинскими военными для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу операторы ударных беспилотников центра «Рубикон» поразили бронированную технику ВСУ на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по транспортно-логистическому центру в Чернигове и морскому сухогрузу, доставлявшему военные грузы на Украину.

    Министерство обороны сообщило об ударах беспилотниками по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины.

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    25 октября 2026, 02:56 • Новости дня
    Мирный житель погиб при массированной атаке беспилотников на Белгород
    Мирный житель погиб при массированной атаке беспилотников на Белгород
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Белгород погиб один мирный житель, еще десять человек получили ранения, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

    «Уточнённая информация о массированной атаке БПЛА. Погиб мирный житель, ещё десять человек получили ранения», – сообщает Оперштаб Белгородской области.

    В частности, пострадал сотрудник скорой помощи. Восемь пострадавших проходят обследование в городских больницах. Две женщины после осмотра бригадами скорой помощи продолжат лечение амбулаторно.

    Информация о повреждениях инфраструктуры в городе продолжает уточняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб Белгородской области заявил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на город.

    Мэр Валентин Демидов сообщил о разрушениях и пострадавших в результате удара беспилотников по центру Белгорода.

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    25 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Число погибших при атаке дронов ВСУ на Белгород выросло до двух человек

    Число погибших при ночной атаке дронов ВСУ на Белгород выросло до двух человек

    Tекст: Вера Басилая

    В больнице скончался один из пострадавших при ночной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород, общее число жертв увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

    «В городе Белгороде погибли двое мужчин, один пострадавший скончался в больнице», – сообщил Шуваев в «Максе».

    Он добавил, что 13 человек пострадали: семеро из них проходят лечение в стационаре, шестеро получают амбулаторную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Шуваев сообщил о гибели мирного жителя в результате ночной массированной атаки беспилотников на Белгород.

    Мэр города Валентин Демидов сообщил о значительных разрушениях и пострадавших в результате массированного удара украинских беспилотников по центру Белгорода.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород.

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    24 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    При атаках БПЛА на Белгородскую область один человек погиб и двое пострадали
    При атаках БПЛА на Белгородскую область один человек погиб и двое пострадали
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область погиб мирный житель, еще два человека пострадали, сообщил оперативный штаб региона.

    «ВСУ продолжают атаки на регион. Погиб мирный житель, еще два человека получили ранения», – сообщил оперштаб в «Максе».

    В селе Замостье Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Кроме того, в селе Ближняя Игуменка Белгородского округа из-за сбитого БПЛА пострадала женщина, ее с непроникающей раной лобной области доставили в больницу. В Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль, пострадал мужчина, он доставлен в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма».

    В городе также поврежден частный дом и сгорела машина. В поселках Новосадовый и Красная Яруга зафиксированы повреждения от детонации дронов, в Валуйках в результате атаки загорелся частный дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атак Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе погиб один человек.

    В Грайворонском округе в результате атак ВСУ также погиб один человек.

    Еще более десяти человек пострадали.

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    25 октября 2026, 06:22 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко заявил о самоисключении ЕС из переговоров по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Выдвинутые Евросоюзом условия урегулирования конфликта на Украине фактически исключили Европу из возможных переговоров с Москвой, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко рассказал, что Евросоюз в своих предложениях по конечным параметрам урегулирования на Украине потребовал возврата границ к пределам 1992 года, выплаты Россией репараций, «наказания ответственных», а также размещения иностранных сил на украинской территории или ее вступления в НАТО.

    «Если вы хотите мира, то, прежде всего, надо прекратить поддерживать режим. И, собственно, та позиция, которую они излагали в отношении конечных параметров урегулирования, по сути, самоисключает европейцев из этого процесса», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам замглавы МИД, нынешняя линия Евросоюза направлена на нанесение России стратегического поражения, ее сдерживание, лишение ресурсов для развития и разрыв стратегических коммуникаций.

    Грушко привел в пример «разбой, который они учиняют на морях, борясь с теневым флотом, которого не существует в международном плане», отметив, что эта «новелла» призвана оправдать нелегитимные действия Брюсселя и беспрецедентную помощь Украине, включая военные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил о непринципиальности личности европейского переговорщика по Украине для Москвы.

    Сообщалось, что Евросоюз рассматривает участие в переговорах по украинскому конфликту, чтобы повлиять на позицию США в отношении России.

    В пятницу директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров сообщил о хорошем понимании американскими переговорщиками красных линий Москвы по урегулированию конфликта.

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    25 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

    Торговая сеть «Эпицентр» заявила о полном уничтожении объектов на Украине

    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении
    @ Marianna Kotyk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине местная компания «Эпицентр» сообщила о ликвидации логистических мощностей.

    Соответствующее сообщение об уничтожении складов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве опубликовано на странице компании в социальной сети, передает ТАСС.

    «Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», – говорится в тексте заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении беспилотниками логистического центра «Эпицентр» с продукцией для обеспечения ВСУ в Харькове. В середине месяца серия взрывов полностью уничтожила последний логистический хаб компании в Хмельницком. В прошлом месяце российские военные ликвидировали аналогичный объект с зарубежной военной продукцией в Одессе.

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    24 октября 2026, 22:18 • Новости дня
    Черноморский флот за неделю уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Силы Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили в акватории Черного моря пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, сообщило Минобороны России.

    «Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по транспортно-логистическому центру в Чернигове и морскому сухогрузу с военными грузами.

    Силы ПВО за день уничтожили 125 украинских дронов над 13 регионами России.

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    25 октября 2026, 01:37 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в нескольких городах на Украине, включая Киев, на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы также были зафиксированы в Днепропетровске и Харькове, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв на объекте энергоснабжения вызвал аварийное отключение электричества в одном из районов Винницкой области Украины.

    За месяц в Киеве получили повреждения около десяти центров обработки данных.

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    24 октября 2026, 23:30 • Новости дня
    Несколько машин загорелись из-за падения обломков БПЛА в Липецке

    Tекст: Антон Антонов

    В Липецке обломки беспилотника упали на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    «В Липецке обломки беспилотника упали на парковку на улице Бунина. В результате загорелись несколько автомобилей», – сообщил глава региона в «Максе».

    На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, добавил Артамонов. Возгорание автомобилей уже ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область погиб мирный житель, еще два человека пострадали.

    В четверг обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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