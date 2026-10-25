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Москвичей предупредили о слабых заморозках к утру понедельника
В Московском регионе к утру понедельника местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«К утру понедельника температура воздуха в столице составит плюс 2 – плюс 4 градуса, по области – 0 – плюс 5 градусов. Местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса», – приводит слова Леуса РИА «Новости».
По его словам, в Москве прогнозируется облачная погода без осадков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Леус сообщил о повышении температуры в Москве на выходных до 14 градусов тепла.
Во вторник в столице зафиксировали первые с начала осеннего сезона заморозки.
В начале месяца в подмосковном поселке Черусти ночью отметили заморозки.