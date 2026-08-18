18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Московские хирурги впервые заменили тазобедренный сустав с помощью робота
Врачи московской больницы №31 имени академика Савельевой впервые в стране провели операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, используя автономную роботическую систему CUVIS Hip, сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.
Операцию проводили двум пациентам, перед процедурой специалисты сделали компьютерную томографию и подготовили индивидуальный план, пояснила Ракова, передает РИА «Новости».
Роботическая система позволила провести операцию с учетом индивидуальных особенностей анатомии, добавила заммэра.
Робот не заменял врача, а выступал в роли высокоточного помощника. Сейчас пациенты восстанавливаются и могут самостоятельно передвигаться.
Устройство помогло хирургу подготовить костное ложе, обработать поверхность и удалить разрастания в строгом соответствии с рассчитанными параметрами.
Такой подход гарантирует максимально точную установку протеза. При этом врачи контролировали работу системы на всех этапах. До конца года в Москве планируется провести около 1 тыс. подобных операций с использованием различных роботов-хирургов.
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