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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    14 августа 2026, 14:59 • Новости дня

    Московские врачи спасли 80-летнюю пенсионерку после трех операций за 40 часов

    Хирурги больницы Вересаева провели 80-летней пациентке три операции за 40 часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая женщина в Москве успешно перенесла установку двух кардиостимуляторов и замену тазобедренного сустава менее чем за двое суток.

    Московские врачи из больницы имени Вересаева экстренно помогли 80-летней москвичке. Они провели ей три операции подряд за 40 часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

    Пенсионерка потеряла сознание из-за серьезного нарушения сердечного ритма, упала и сломала шейку бедра.

    Медики незамедлительно установили пациентке временный кардиостимулятор для стабилизации состояния, а затем заменили его на постоянный. После нормализации работы сердца травматологи безопасно провели эндопротезирование поврежденного тазобедренного сустава.

    «В такой ситуации главное – правильно определить порядок действий. Сначала нужно устранить риск остановки сердца, а уже потом оперировать перелом», – заявил заведующий отделением хирургического лечения Владислав Горячев.

    Спустя несколько дней женщину выписали домой в хорошем состоянии. Сейчас пациентка продолжает плановое восстановление после хирургического вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хирурги Института Склифосовского выполнили уникальную гибридную операцию на головном мозге.

    Ранее в Чите врачи спасли пациентку после пяти остановок сердца. А до этого московские медики синхронно прооперировали пожилую семейную пару для установки кардиостимуляторов.

    13 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат подчеркнула, что остров является неотъемлемой частью России, а Токио не вправе указывать Москве, какие регионы страны может посещать ее высший руководитель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

    «Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

    По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

    В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

    Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

    Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

    По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

    Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

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    Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

    Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

    Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

    «Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

    При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

    В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

    В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.


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    13 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца

    В России научились превращать стволовые клетки в клетки сердца

    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца
    @ Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

    Российские ученые разработали способ превращать стволовые клетки, полученные из костного мозга человека, в клетки, похожие на клетки сердечной мышцы. В будущем технология может помочь в изучении сердечных заболеваний, тестировании новых лекарств и разработке методов восстановления поврежденного сердца.

    Исследование провели специалисты МФТИ, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского и Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске, сообщает Минобрнауки.

    Стволовые клетки интересуют ученых тем, что они способны превращаться в разные типы клеток организма. Поэтому их рассматривают как один из инструментов регенеративной медицины – направления, которое занимается восстановлением поврежденных органов и тканей. Одним из перспективных вариантов считается получение из стволовых клеток кардиомиоцитов – клеток, из которых состоит сердечная мышца. Однако существующие способы часто требуют сложного и дорогостоящего перепрограммирования клеток.

    Российские исследователи предложили более простой подход. Они использовали мезенхимальные стволовые клетки, которые получили из образцов красного костного мозга пациентов. Обычно такие клетки могут превращаться, например, в клетки костной, хрящевой или жировой ткани. Образцы костного мозга массой около 1–2 граммов брали во время операций на открытом сердце. Затем ученые выделяли из них стволовые клетки и помещали в специальную питательную среду.

    В этой же среде до этого выращивали клетки сердечной мышцы, полученные из другого типа стволовых клеток – индуцированных плюрипотентных. Они выделяли сигнальные молекулы, которые воздействовали на мезенхимальные клетки и заставляли их двигаться в сторону превращения в клетки сердечного типа. При этом стволовые клетки не превратились в полноценные кардиомиоциты. Однако они приобрели целый ряд свойств, характерных для клеток сердечной мышцы. В частности, у них появились характерная структура, электрическая активность и изменения уровня кальция внутри клеток. Причем их активность синхронизировалась с уже существующими клетками сердечной мышцы.

    «Мы разработали подход, позволяющий направленно превращать мезенхимальные стволовые клетки костного мозга пациента в кардиомиоцитоподобные клетки с помощью сигнальных молекул, выделяемых iPSC-производными кардиомиоцитами», – рассказала один из авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Института биофизики будущего МФТИ Вероника Литвиненко.

    Чтобы убедиться, что полученные клетки действительно приобрели свойства сердечной ткани, ученые провели несколько видов исследований. Они изучили их структуру, электрическую активность и работу кальциевых каналов.

    «В ходе работы показано, что такие клетки приобретают структурные и функциональные признаки сердечной ткани, включая поперечную исчерченность, кальциевые колебания и электрическую активность», – отметила Литвиненко.

    По словам исследователей, у нового метода есть несколько преимуществ. В первую очередь для него не требуется сложная генная инженерия. Также ученым не пришлось использовать большое количество специальных химических веществ для запуска превращения клеток. Еще одна особенность заключается в том, что исходные клетки можно получить непосредственно от пациента. Это потенциально позволяет создавать клеточные модели, которые учитывают индивидуальные особенности конкретного человека.

    Такие модели могут использоваться для изучения того, как развиваются различные заболевания сердца, и для проверки новых лекарств. Например, исследователи смогут наблюдать за реакцией клеток конкретного пациента на тот или иной препарат еще до его возможного применения.

    «Мы считаем, что технология открывает возможности для создания персонализированных моделей сердечных заболеваний, фармакологического тестирования и дальнейшего развития регенеративных подходов после повреждения миокарда», – сказала Литвиненко. В перспективе разработка может быть полезна и для регенеративной медицины – например, при поиске способов восстановления сердечной ткани после ее повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года российские ученые предложили новый метод создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы.

    Месяцем ранее кардиохирурги НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина впервые в России имплантировали пациенту инновационное устройство длительной механической поддержки сердца.

    Осенью прошлого года японские исследователи начали использовать искусственный интеллект Google для разработки новых способов получения стволовых клеток.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    13 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Работники автомойки в Москве угнали и разбили Porsche клиента

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы автомойщики решили прокатиться на оставленной клиентом дорогой иномарке, но попали в аварию, причинив ущерб на 3 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Правоохранители задержали одного из работников автомойки, подозреваемого в угоне элитной машины, передает ТАСС.

    Владелец оставил транспортное средство на Озерковской набережной.

    Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Тверской области.

    Согласно версии следствия, двое автомойщиков воспользовались ключами клиента и поехали кататься. Вскоре они попали в ДТП, серьезно повредив автомобиль.

    Испугавшись последствий, злоумышленники вернули разбитую машину на мойку и скрылись. Ущерб составил около 3 млн рублей.

    Оперативникам удалось поймать одного из подозреваемых, который на допросе раскаялся и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело об угоне. Фигурант арестован, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

    В январе полиция в Москве задержала бывшего работника автосалона за хищение 26 иномарок.

    В феврале петербургские спасатели вытащили разбитый внедорожник Porsche из ограды Летнего сада.

    В мае злоумышленники похитили более 20 элитных машин со сверхзащищенной парковки в Париже.

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    13 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Аферисты обманули московскую школьницу на 32 млн рублей

    Злоумышленники похитили более 32 млн рублей у столичной школьницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телефонные преступники в Москве убедили девочку-подростка передать ключи от квартиры курьеру, после чего вынесли из вскрытого сейфа деньги и драгоценности на 32 млн рублей.

    В полицию обратилась 57-летняя москвичка с заявлением о краже имущества. Неизвестные позвонили ее 13-летней дочери под видом сотрудников различных организаций. Злоумышленники заявили, что от имени родителей девочки спонсируется противоправная деятельность, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    Аферисты убедили подростка провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры курьеру на улице Маршала Жукова. «Воспользовавшись полученными ключами, неизвестный проник в квартиру, распилил сейф и забрал из него дорогостоящие ювелирные изделия, в частности, несколько золотых цепочек и колец с бриллиантами, золотые браслеты, дорогостоящие часы, несколько пар серег, а также 1,5 млн рублей, принадлежащие матери девушки. Общий ущерб составил более 32 млн рублей», – отметили в ведомстве.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 19-летнего москвича и 21-летнюю уроженку Уфы. Девушка сдала полученные от подельника украшения в ломбард, а вырученные средства перевела неизвестному сообщнику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее астраханская школьница передала телефонным мошенникам почти 30 млн рублей.

    В июне столичные полицейские задержали похитившего у подростка 5 млн рублей курьера.

    Весной другой московский школьник по указанию аферистов оставил ключи от квартиры на лестничной клетке.

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    13 августа 2026, 17:06 • Новости дня
    В Москве по делу об убийстве арестован сын бывшего вице-губернатора Петербурга

    По делу об убийстве арестован сын бывшего вице-губернатора Петербурга Албина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд отправил в СИЗО Александра Хотина, обвиняемого в смертельном ранении мужчины во время конфликта в столичной квартире.

    Кунцевский районный суд Москвы арестовал Александра Хотина, сына бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, по делу об убийстве, передает РИА «Новости».

    «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Хотину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 октября 2026 года», – огласила решение судья.

    Представитель следствия отметил, что обвиняемый не имеет регистрации  на территории России, ранее употреблял наркотики и лечился в реабилитационных центрах. Кроме того, у него есть судимости. Защита просила о домашнем аресте, ссылаясь на психическое заболевание подзащитного и недостаток доказательств его вины.

    По данным следствия, вечером 10 августа в московской квартире Хотина произошла ссора с 54-летним Александром Куманцевым. Хозяин нанес гостю множественные ножевые ранения. Пострадавший смог уйти и вызвать скорую, но скончался в больнице. Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске, при обыске у него нашли нож со следами крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне московские силовики задержали сына бывшего вице-губернатора Петербурга.

    Ранее фигурантом уголовного дела об убийстве экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики стал его сын.

    До этого столичные следователи возбудили уголовное дело за смертельное ранение мужчины ножом в шею.

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    12 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    В Москве задержали мужчину с полным рюкзаком боеприпасов

    Полиция изъяла 59 боевых патронов у задержанного за хулиганство москвича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере столицы правоохранители задержали за хулиганство мужчину, переносившего в личных вещах 59 пригодных для стрельбы боеприпасов промышленного производства.

    Инцидент произошел во время патрулирования полицией Зеленоградской улицы. Внимание сотрудников правопорядка привлекла шумная компания.

    «В ходе патрулирования на Зеленоградской улице полицейские обратили внимание на группу мужчин, один из которых выражался нецензурной бранью, нарушая общественный порядок. При проверке документов гражданин заметно нервничал, в его рюкзаке обнаружены 59 предметов, схожих с боеприпасами. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является патронами разного калибра, часть из которых пригодна для производства выстрелов», – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    В отношении 36-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. В качестве меры пресечения фигуранту назначили подписку о невыезде. Дополнительно мужчину оштрафовали за мелкое хулиганство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее полицейские обнаружили в частном доме жителя Подмосковья коллекцию переделанного боевого оружия и тысячи патронов.

    В мае сотрудники ФСБ задержали 150 нелегальных оружейников в 41 субъекте России. До этого экстренные службы нашли четыре посылки с боеприпасами в московском логистическом центре.

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    12 августа 2026, 11:13 • Новости дня
    В Москве задержали бросившего бутылку с зажигательной смесью велосипедиста

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном Зеленограде сотрудники правоохранительных органов поймали молодого человека, который на ходу метнул на проезжую часть воспламеняющуюся жидкость, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

    Подозреваемым оказался 26-летний житель 3-го микрорайона Зеленограда, пояснил Васенин ТАСС.

    Жидкость после падения на дорогу из рук велосипедиста разлилась и загорелась.

    О случившемся в правоохранительные органы заявил 48-летний местный житель. В результате инцидента никто не пострадал.

    В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

    В начале августа сотрудники ФСБ предотвратили теракт с использованием зажигательной смеси в Калужской области.

    В июне двое подростков попытались сжечь здание синагоги в Обнинске.

    Весной столичная полиция задержала юношу за поджог автозаправочной станции.

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    13 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Суд Москвы заочно арестовал журналиста-иноагента Михаила Фишмана

    Суд заочно арестовал журналиста-иноагента Михаила Фишмана по уголовному делу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичный суд вынес решение о заочном аресте признанного иностранным агентом журналиста Михаила Фишмана в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации.

    Таганский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана (признан в России иноагентом). Информация об этом появилась в официальном канале столичных судов общей юрисдикции.

    «13 августа 2026 года избрал в отношении Фишмана Михаила Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», – говорится в судебном сообщении.

    Журналиста обвиняют по части первой статьи 284.1 Уголовного кодекса России. Ему вменяют осуществление деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский суд заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко (признан в России иноагентом) к полутора годам колонии.

    В том же месяце Хорошевский суд Москвы назначил признанному в РФ иноагентом правозащитнику Льву Пономареву пять с половиной лет лишения свободы.

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    12 августа 2026, 14:48 • Новости дня
    ВОЗ осудила отказ США от ряда детских прививок

    Глава ВОЗ Гебрейесус осудил отказ США от ряда детских прививок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная организация здравоохранения выступила против решения американского президента сократить национальный перечень вакцинации детей с 18 до 11 заболеваний ради профилактики аутизма.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал вакцинацию наиболее эффективным средством предотвращения смертельно опасных заболеваний. Руководитель ведомства прокомментировал недавний указ главы США Дональда Трампа об уменьшении списка обязательных прививок, передает РИА «Новости».

    «ВОЗ выражает обеспокоенность тем, что недавние изменения в политике иммунизации в США не согласуются с данными, накопленными за десятилетия исследований», – написал глава организации в соцсетях. Он добавил, что государственная политика в этой сфере обязана опираться на независимый научный анализ, а не на политическое влияние.

    Гебрейесус напомнил, что препараты от кори, паротита и краснухи абсолютно безопасны и не провоцируют развитие аутизма. По его мнению, необоснованная отсрочка процедур или разделение доз лишь лишают несовершеннолетних необходимой защиты перед инфекциями.

    До этого президент США Дональд Трамп уволил директора Центров по контролю и профилактике заболеваний из-за изменения политики вакцинации. Ранее американские власти прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года в США зафиксировали рекордный рост числа заболевших корью.

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    13 августа 2026, 19:23 • Новости дня
    Мурашко назвал главный способ предотвращения тяжелых хронических заболеваний

    Мурашко: Правильное питание и физические нагрузки могут исключить недуги

    Tекст: Ольга Иванова

    Правильное питание и регулярные физические нагрузки способны полностью исключить развитие опасных недугов или отсрочить необходимость медикаментозного лечения на пять лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Корректировка повседневных привычек помогает избежать появления ряда серьезных болезней, передает РИА «Новости». Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Екатеринбург.

    В четверг глава ведомства совместно с вице-премьером России Татьяной Голиковой торжественно открыли новый Центр медицины здорового долголетия.

    «Образ жизни меняющийся, он также позволяет по ряду заболеваний просто или их предотвратить, или чтобы они не наступали вообще. Например, сахарный диабет второго типа, рекомендации врача по образу питания, правила физической нагрузки позволяют либо исключить развитие сахарного диабета в этой ситуации, либо его отсрочить до пяти лет наступления и начала лекарственной терапии», – сказал Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова отнесла диабет второго типа к числу распространенных «болезней-всадников».

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о тяжелых хронических недугах из-за отказа от здорового образа жизни.

    Для эффективной профилактики возрастных изменений власти запустили работу специальных центров медицины здорового долголетия.

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    13 августа 2026, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящий момент профильные сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 8.00 до 20.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 193 украинских беспилотных аппарата самолетного типа над территорией России.

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 362 украинских беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 августа 2026, 15:28 • Новости дня
    Число госпитализированных после атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 27 человек

    Число госпитализированных после удара дронов по Нижнекамску достигло 27 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество госпитализированных после атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 27 человек. Два пациента были переведены в стационар, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

    Количество пациентов, которым потребовалась госпитализация из-за атаки беспилотников на Нижнекамск, возросло до 27 человек.

    «На данный момент госпитализированы 27 пациентов (два пациента средней степени тяжести были переведены с амбулаторного на стационарное наблюдение). Четыре пациента остаются в тяжелом стабильном состоянии в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице», –  заявили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее количество пострадавших при атаке дронов на город возросло до 78 человек.

    Накануне в медицинских учреждениях Нижнекамска и Набережных Челнов оставались 25 пациентов.

    Ранее в среду стало известно, что в результате удара украинского беспилотника погиб гражданин Таджикистана.

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    13 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения

    В ЕР рассказали, как единая цифровая карта улучшит медпомощь

    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Россиянам нужна единая цифровая карта пациента со всей медицинской информацией, которой человек сможет распоряжаться самостоятельно. Данное предложение в Народную программу «Единой России» внес председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что такой сервис позволит врачам получать полную историю пациента и повысит качество медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках.

    Создание единой цифровой карты пациента позволит объединить медицинскую информацию человека независимо от региона и медицинской организации, а также даст самому гражданину контроль над доступом к собственным данным. Это особенно актуально для людей, которые переезжают между регионами, постоянно наблюдаются в разных клиниках или имеют хронические заболевания, считает председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов.

    «На сегодняшний день в стране работает три уровня цифрового здравоохранения – медицинские информационные системы клиник и региональные платформы вроде ЕМИАС, федеральный контур ЕГИСЗ с подсистемами и витрина для пациента, личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг», – напомнил Муслимов.

    Однако региональные системы, по его словам, не всегда позволяют сохранить целостную историю пациента, «а единая карта пациента будет выстраиваться вокруг человека и его истории на всем жизненном пути».

    Особенно важно, что распоряжаться медицинскими данными в такой системе будет сам гражданин. Он сможет решать, какой медицинской организации и в каком объеме предоставить доступ к информации. «Организация становится пользователем, которого человек допускает к своим данным», – уточнил Муслимов.

    Еще одна проблема, которую может решить единая карта, связана с полнотой медицинской истории. Значительная часть диагностики сегодня проводится в частных клиниках, однако информация о результатах исследований не всегда попадает в реестр электронных медицинских документов (РЭМД). «В итоге пациент лечился, платил деньги, а в его карте на этом месте пустота», – отметил эксперт.

    Именно поэтому, считает Муслимов, единая цифровая карта будет востребована прежде всего у пациентов с хроническими заболеваниями, онкологических больных, беременных женщин, родителей маленьких детей и людей старшего возраста, которые одновременно принимают пять и более препаратов. С предложением создать такой сервис он выступил при подготовке инициативы для Народной программы «Единой России».

    При этом, по его словам, для реализации идеи не потребуется создавать отдельную цифровую систему. «Инфраструктура должна стать надстройкой над уже существующими», – подчеркнул Муслимов. Также эксперт выделил шесть условий, необходимых для работы такой надстройки.

    Первое – семантическая совместимость медицинских организаций: должны использоваться единые справочники, кодировка диагнозов и номенклатура лабораторных исследований с референсными интервалами.

    Второе условие – полноценное хранение медицинских изображений. В карту должны попадать не только заключения специалистов, но и сами снимки КТ, МРТ, УЗИ и рентгенологических исследований.

    Третье – реестр согласий пациента. «Это ядро всей конструкции: юридически значимая запись о том, кому, на какой объем данных и на какой срок пациент открыл доступ, с возможностью мгновенного отзыва», – уточнил эксперт.

    Четвертое – единая учетная запись пациента без возможности дублирования. По мнению Муслимова, для этого может использоваться авторизация через единый медицинский полис.

    Пятое условие – подключение к системе всех медицинских организаций, включая частные. «Так как большинство лицензиатов в частном секторе – субъекты малого и среднего бизнеса, стоимость интеграции должна быть минимальной или вовсе быть нулевой», – считает собеседник.

    Наконец, шестое – доступ к карте должен сохраняться и без подключения к интернету – это особенно важно для жителей труднодоступных территорий.

    Отдельно Муслимов предложил учитывать различия между поколениями при создании интерфейса системы. Для молодых людей это может быть мобильное приложение, а для старшего поколения – доступ через доверенное лицо, при личном обращении в регистратуру или МФЦ. Еще одним вариантом может стать краткая физическая версия карты – своеобразный «паспорт здоровья» с наиболее важной информацией: диагнозами, аллергиями и принимаемыми препаратами.

    При этом доступ к необходимым сведениям, по мнению эксперта, должны иметь медицинские организации независимо от формы собственности. В основной состав данных он предлагает включить паспортные данные, сведения о полисе, аллергологический анамнез, лекарственную непереносимость, диагнозы, перенесенные операции, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, инвалидности и льготном лекарственном обеспечении. Остальные сведения должны предоставляться по запросу.

    Особого режима защиты, по словам Муслимова, потребуют наиболее чувствительные медицинские сведения: психиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, репродуктивное здоровье, генетические исследования. «Здесь необходим повышенный уровень защиты и право пациента ограничить видимость этих сведений – иначе люди начнут скрывать информацию от врача или уходить в анонимное лечение, и мы получим обратный эффект», – акцентировал эксперт.

    Вопрос защиты данных в целом, считает Муслимов, связан не только с технической безопасностью, но и с человеческим фактором. «Отсюда два вывода. Первый – обязательное журналирование каждого просмотра карты. Второй, и он определяет доверие людей к системе, – журнал должен быть виден самому пациенту. Возможность в любой момент открыть список «кто, когда и в какой организации смотрел мои данные» – это то, что превращает декларацию о контроле над данными в реальный контроль», – считает эксперт.

    Главный эффект от внедрения такой системы, по мнению Муслимова, заключается в сокращении повседневных издержек для пациентов. Им не придется собирать бумажные выписки, хранить медицинские документы, повторно сдавать анализы из-за утраты результатов или заново рассказывать историю болезни каждому новому врачу.

    Единая карта может быть особенно полезна при экстренной медицинской помощи: врачи скорой смогут сразу получить доступ к необходимой информации о пациенте. Аналогичный принцип может работать при оказании телемедицинских услуг.

    Кроме того, наличие полной истории болезни позволит врачам точнее оценивать динамику состояния пациента и улучшить диагностику. Структурированные медицинские данные могут стать и основой для более широкого применения искусственного интеллекта в здравоохранении.

    «Структурированные данные являются топливом для искусственного интеллекта в медицине. Без них любые системы поддержки принятия врачебных решений, автоматический анализ изображений и проактивный мониторинг риска остаются пилотными проектами», – объяснил Муслимов.

    В результате, полагает эксперт, единая цифровая карта может изменить сам принцип работы цифрового здравоохранения – от учета уже оказанных медицинских услуг к постоянному сопровождению здоровья конкретного человека. «Такая карта станет своего рода переходом от системы, которая учитывает оказанные услуги, к системе, которая помогает человеку управлять своим здоровьем на протяжении всей его жизни», – заключил Муслимов.

    Напомним, тема создания единой карты пациента обсуждалась на отчетно-окружном форуме ЕР «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. Как отмечали эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, такой сервис позволит ускорить доступ к медицинской информации и сделать получение помощи удобнее для граждан. Кроме того, он обеспечит непрерывный контроль за состоянием детей с тяжелыми заболеваниями.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    12 августа 2026, 10:51 • Новости дня
    Сбившему пиар-директора «Москвички» водителю предрекли до семи лет колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пострадавшая в дорожной аварии пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская находится в реанимации Боткинской больницы в тяжелом состоянии, подозреваемому в наезде грозит до семи лет колонии, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело против мужчины, совершившего наезд на сотрудницу глянцевого издания в центре столицы, сказал собеседник ТАСС.

    Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на Ходынской улице во вторник, нарушитель скрылся с места происшествия.

    «В отношении водителя грузовика, который сбил Чаковскую, может быть возбуждено уголовное дело, и в случае признания вины его могут лишить свободы на срок до семи лет», – добавил источник.

    Кроме того, виновника аварии могут лишить водительских прав.

    Сотрудники Госавтоинспекции уже задержали подозреваемого, которым оказался житель Московской области 1987 года рождения.

    Сама пострадавшая девушка 1996 года рождения доставлена в Боткинскую больницу.

    Представители медучреждения заявили РИА «Новости», что пациентка находится в реанимации и вечером пришла в сознание. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, однако она дышит самостоятельно.

    В июне столичные правоохранители задержали скрывшегося с места ДТП виновника наезда на двухлетнего ребенка.

    Годом ранее прокуратура Москвы опубликовала видео побега сбившего нескольких пешеходов молодого водителя.

    В январе 2024 года полиция возбудила уголовное дело против наехавшего на поэта Льва Рубинштейна автомобилиста.

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    13 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице суд назначил крупный штраф и лишил водительских прав мужчину, который управлял электросамокатом в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Мировой судья в Москве оштрафовал на 45 тыс. рублей и лишил водительских прав мужчину за езду на электросамокате в нетрезвом виде, передает ТАСС.

    Обвиняемому 37 лет, он ехал на самокате без номеров. Мощность транспортного средства составляла 0,889 кВТ, что приравнивает его к двухколесному мопеду. Такие самокаты подлежат обязательной регистрации, а для управления ими требуются права.

    Установлено, что мужчина ехал на транспортном средстве без номеров в состоянии опьянения.

    Химико-токсикологическое исследование показало, что уровень этанола в крови нарушителя превышал допустимую норму в семь раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года суд лишил другого москвича водительских прав за нетрезвую езду на электросамокате.

    В июне того же года столичные камеры зафиксировали тысячи нарушений правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности.

    В 2024 году Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении штрафов за управление такими устройствами в состоянии опьянения.

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