Трамп призвал фармпроизводителей «обосновать успех» их средств от COVID-19

Tекст: Ирма Каплан

На прошлой неделе Трамп уволил Сьюзан Монарес, директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), после того как она отказалась уйти в отставку.

Смена руководства в СDC последовала за рядом мер, принятых министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф. Кеннеди-младшим, известным скептиком в отношении вакцинации, в связи с пересмотром федеральных агентств здравоохранения и изменением политики вакцинации в США, сообщил телеканал CNBC.

Президент Трамп в понедельник призвал фармацевтические компании «обосновать успех» своих препаратов от COVID-19 спустя несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило новые ограничения на количество зараженных вирусом.

«Очень важно, чтобы фармацевтические компании обосновывали успех любых своих препаратов от COVID-19. Многие считают, что это чудо спасло миллионы жизней. Другие не согласны!» – написал Трамп в Truth Social.

В среду Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило последнюю серию вакцин от COVID-19, но только для людей с повышенным риском тяжелого течения болезни.

«Учитывая, что CDC распадается из-за этого вопроса, я хочу получить ответ, и немедленно. Мне показали информацию от Pfizer и других компаний, это невероятно, но они, похоже, никогда не демонстрируют эти результаты общественности. Почему бы и нет???» – написал президент США.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, американская администрация уволила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний США, включая специалистов по подготовке к эпидемиям, в рамках усилий по сокращению числа правительственных служащих.

В августе издание Daily Beast заявило о готовящихся шагах по изъятию мРНК-вакцин от COVID с американского рынка, что может привести к юридическим последствиям.

Внутренние перестановки и массовые увольнения стали причиной забастовки сотрудников и руководителей в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

