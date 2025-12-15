По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Колокольцев сообщил о легализации 1 млрд рублей создателем наркомагазина Hydra
Полицейские выявили факт легализации свыше 1 млрд рублей одним из руководителей группировки, стоявшей за созданием торговой онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra («Гидра»), заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Деятельность организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков в нескольких регионах России, была пресечена сотрудниками полиции, передает ТАСС.
По информации главы МВД Владимира Колокольцева, сотрудники правоохранительных органов собрали доказательную базу по легализации свыше 1 млрд рублей, одним из руководителей сообщества, создавшего онлайн-площадку по продаже наркотиков Hydra («Гидра»).
Министр отметил, что, по данным следствия, обороты по криминальным схемам уже достигают миллиардов рублей. В начале текущего года удалось пресечь деятельность группы, причастной к распространению наркотиков, при этом установлена легализация более 1 млрд рублей.
Владимир Колокольцев уточнил, что наркодоходы поступали в криптовалюте, после чего конвертировались в обычные платежные средства. В рамках расследования наложен арест на автомобиль премиум-класса и 39 объектов недвижимости в Москве. Сейчас уголовное дело находится на стадии подготовки к направлению в суд.
Московский областной суд приговорил лидера Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению. Суд также назначил соучастникам сроки от восьми до 23 лет и крупные штрафы.