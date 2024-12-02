Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.10 комментариев
Главарь наркодилеров получил пожизненный срок в Подмосковье
Московский суд приговорил лидера наркобанды Моисеева к пожизненному сроку заключения
Московский областной суд приговорил лидера наркобанды Станислава Моисеева к пожизненному сроку заключения, а его соучастников к лишению свободы от восьми до двадцати трех лет с крупными штрафами.
Московский областной суд вынес решение по делу о крупной банде наркодилеров, сообщает РИА «Новости». Организатор преступной онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra Станислав Моисеев получил пожизненное заключение и штраф в размере 4 млн рублей. Его пятнадцать соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от восьми до 23 лет и обязаны выплатить штрафы на общую сумму 16 млн рублей.
Суд установил, что с 2015 по октябрь 2018 года участники банды торговали наркотиками в России и Белоруссии, используя бесконтактный способ через тайники-закладки. В ходе ликвидации их деятельности правоохранительные органы изъяли почти 1 тонну наркотических и психотропных веществ.
Приговоренные признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на их незаконный сбыт. Им предстоит отбывать наказание в исправительных колониях особого и строгого режимов. Также в доход государства конфискованы транспортные средства, земельные участки и недвижимое имущество осужденных. Приговор еще не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму, которая, как сообщалось, принадлежала украинской стороне, а также под Мариуполем обнаружили лабораторию с «боевыми» наркотиками украинских националистов, которую СБУ использовала для распространения наркотиков на территории России и, наконец, удалось раскрыть принцип работы нарколабораторий СБУ в России, который основывался на привлечении местных жителей к производству и сбыту наркотиков.