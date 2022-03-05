|
|
Под Мариуполем нашли лабораторию с «боевыми» наркотиками украинских националистов
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.
Лаборатория по изготовлению наркотических веществ найдена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, ранее там располагались базы запрещенного в России «Правого сектора*», передает РИА «Новости».
При этом в соседнем освобожденном поселке найдена такая же нарколаборатория, в ней – порошки, препараты, шприцы, колбы, представляющие собой небольшой производственный комплекс.
Один из военнослужащих ДНР сообщил, что эти наркотики – «причина тупости, слабоумия и отваги» украинских националистов.
Ранее Минобороны России сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины.
Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров.
До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
Cтало известно об убийстве члена украинской переговорной делегации
|
|
Сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, также это подтвердили источники издания Obozrevatel.
Дубинский сообщил в Telegram, что Киреев подозревался в госизмене.
«В период с 2006 по 2008 год Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене. В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 годами, Денис Киреев был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. Занимал позицию первого заместителя председателя правления Ощадбанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 год занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund», – написал депутат.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Затем сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной будут проходить в закрытом режиме.
Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
|
|
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».
Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Жительница Закарпатья о беженцах из Киева: Водку пьют, венгерский не уважают
|
|
Жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
«А теперь поговорим про беженцев… У нас очень тяжелая ситуация в стране и мы тоже были бы рады, чтобы нам помогали. Но мы в Закарпатье стараемся предоставить [беженцам] и бесплатную еду, и жилье, и помогать всем, чем можем от всей души. Что мы получаем взамен?! Я не говорю о всех, но большинство – сидят в барах, цедят водяру…», – выразила возмущение жительница Закарпатья в видеообращении к своим подписчикам.
«Они тут пару дней, а уже хотят нами управлять! Я слышала, что заходили в магазин – а у нас многие говорят по венгерски – я слышала, как они начали говорить мужчине: «Какого х… ты говоришь по венгерски?» Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать?...» – выразила возмущение жительница Закарпатья.
«Мы стараемся помочь, чем можем, а людей еще и не устраивает. Они все жалуются, что их не устраивают условия... Если вы киевляне, то вам что, все не подходит?» – возмутилась девушка.
Ранее в Молдавии пожаловались на беженцев с Украины.
Напомним, в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины за неделю превысило 1 млн человек. Конфликт на Украине спровоцировал волну внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении Украины и предсказал появление миллионов беженцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины вертолетами Ка-52
Минобороны России распространило в субботу видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.
«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», – передает РИА «Новости» описание к видео.
Так, в ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. После демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После чего вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
Отмечается, что ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.
Ранее Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог назвал цель нападок Зеленского на США и НАТО
|
|
«Зеленский своими претензиями к НАТО и США пытается вовлечь их в войну против России, но Запад на это не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной.
«Складывается ощущение, что Зеленский делает заявления как будто в состоянии измененного сознания. В рамках одного заявления он сначала говорит о гуманитарных коридорах, а затем взывает к мирным жителям осажденных городов не уезжать, а взять оружие в руки и сражаться», – заметил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
По словам политолога, такие заявления говорят и о том, что Зеленский не собирается объявлять капитуляцию, несмотря на понимание того, что Запад на помощь не придет. «Своими «наездами» на США и НАТО Зеленский призывает закрыть воздушное пространство над Украиной. Хотя Белый дом, Пентагон и Североатлантический альянс указывают, что это означало бы прямую войну Запада с Россией, причем – ядерную. Никто на это никогда не пойдет», – подчеркнул собеседник.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес Североатлантического альянса. «НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале главы украинского государства.
«Все, на что способен был альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», – добавил Зеленский.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость. Дипломат также указал, что Североатлантический альянс оказался не таким, каким украинцы его себе представляли, сообщает РИА «Новости».
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен предупредил о последствиях попыток закрыть небо над Украиной
|
|
Соединенные Штаты не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, поскольку такие попытки приведут к войне с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после прошедших в Брюсселе встреч глав МИД стран НАТО и Группы семи (G7).
«Хотя мы [США с союзниками] и делаем все возможное, чтобы предоставить украинцам средства эффективной защиты от России, мы в то же время несем ответственность за то, чтобы война не распространилась за пределы Украины. Единственный способ ввести бесполетную зону – это направить самолеты НАТО в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. И это могло бы привести к полномасштабной войне в Европе. А как ясно дал понять президент Джо Байден, мы не намерены вступать в войну с Россией», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Каждый день мы рассматриваем, что можем предоставить Украине для того, чтобы она могла защитить себя, – сказал госсекретарь США. – Этот вопрос мы обсуждаем буквально на ежедневной основе с украинскими официальными лицами, а также с нашими союзниками и партнерами. Упор делается на то, чтобы все, что мы туда отправляем, могло использоваться эффективно».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев порекомендовал европейским чиновникам следить за речью. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция и Евросоюз якобы не являются сторонами конфликта на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт рассказал о провале идеи ЕС поделиться истребителями с Украиной
|
|
«Словаки, поляки и болгары не идиоты, чтобы отправлять свои боевые самолеты на Украину, потому что эти самолеты стоят у них на вооружении и им нечем их заменить», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в ВСУ заявляли, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов. Однако Польша и Словакия опровергли данную информацию.
«Сообщение ВСУ с самого начала было фейком. Вопрос заключался даже в том, где бы они эти самолеты применяли, когда все воздушное пространство над Украиной находится под контролем России. Это даже Зеленский знает, который обвиняет НАТО в том, что они не обеспечили бесполетную зону над страной», – считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Воздушное пространство контролируется только двумя видами вооружений – комплексами ПВО и самолетами-истребителями. Нахождение любого инородного объекта в воздушном пространстве Украины – самолета или самолета-разведчика – будет расценено как враждебное, техника будет уничтожена», – объяснил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что иностранные самолеты-разведчики летают сейчас только по польско-украинской границе. «Над территорией Украины не летают даже дроны Global Hawk и так далее, которые раньше практически не выходили из воздушного пространства страны», – уточнил собеседник.
По словам Леонкова, боевые самолеты нужны самим Словакии, Болгарии и Польше. «Они же не идиоты, чтобы поставлять эту технику Украине. Она находится у них на вооружении, а заменить ее нечем. Зачем платить деньги за новую технику, когда у вас есть исправные самолеты? К тому же они прекрасно понимают, что любая техника, которая отправится на Украину, будет уничтожена», – пояснил эксперт.
«Иначе поступают Великобритания и США – они отправляют на Украину вооружение, которое через год должно быть списано и уничтожено. Для них это дешевый способ утилизации своего неликвида, да еще и заработка денег», – заключил собеседник.
В субботу стало известно, что Словакия не планирует передавать самолеты Украине. Об этом заявили в Минобороны республики. «Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать (другой стране) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря словацкого Минобороны Мартина Коваль-Какашчикова.
Напомним, во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляла, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Позже Польша и Болгария отказались передавать боевые самолеты Украине. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что для того, чтобы срочно предоставить Украине оставшиеся со времен Варшавского договора МиГ-29, имеющиеся на вооружении Болгарии, Словакии, Польши, этим странам надо изъять их из ВВС. Их невозможно просто откуда-то вынуть волшебным образом – каждая такая машина наперечет.
При этом ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине боевые самолеты.
Российская сторона объявила режим тишины на Украине
|
|
С 10.00 мск российская сторона объявила режим тишины в ряде регионов Украины для открытия гуманитарных коридоров, сообщает Минобороны России.
В министерстве сообщили, что гуманитарные коридоры открываются для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, передает ТАСС.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Ранее Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. В Минобороны России заявляли, что что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.
При этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
Вместе с тем генсек ООН Антониу Гутерреш и Сергей Шойгу договорились усилить гуманитарное взаимодействие по Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин: Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе
Боевики украинского националистического батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды: под завалами в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«Мариупольская администрация заявляет о коридоре в сторону Запорожья. Ими было совсем недавно объявлено. По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам за тот коридор ответственность крайне проблематично, потому что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации. Буквально несколько минут назад боевики «Азова» привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
В Минобороны сообщали, что отступающие в Донбассе националистические формирования, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры.
До этого в ведомстве отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Басурин назвал число вышедших из Мариуполя мирных граждан
Из украинского города Мариуполь по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада?» – заявил Басурин в эфире «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он добавил, что они прошли «какими-то тропами», они отчаялись, спасая жизнь детям. «Это страшно», – сказал представитель ведомства ДНР.
Он добавил, что по гуманитарному коридору в Волновахе по-прежнему никто не вышел.
Ранее очевидцы сообщили, что несколько взрывов прозвучали в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма.
Минобороны России сообщало, что российской стороной объявлен режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе, в подвале которого, по предварительным данным находятся около 200 человек.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе.
Городской совет Мариуполя объявлял о том, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности.
Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
«НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Североамериканские телеканалы прекратили вещание в России
Американские телеканалы CBS News и ABC News объявили о прекращении вещания в России в связи с принятым в пятницу законом об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
К американским телеканалам присоединилась канадская корпорация CBC, о чем она объявила в распространенном заявлении, передает «Интерфакс».
Ранее CNN и Bloomberg приостановили работу в России. К такому решению присоединилась Би-Би-Си.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию Вооруженных сил России.
Зеленский: Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел»
|
|
Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Все, на что способен был альянс сегодня, – это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», – приводит слова Зеленского в обращении к украинцам ТАСС.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы подписавшие Будапештский меморандум страны предоставили Киеву гарантии безопасности.
В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан России.
21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал отказ Киева от ядерного оружия «ошибкой». После этого министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза предупредил о возможности появлении у Украины ядерного оружия, носителями которого могут стать, например, советские оперативно-тактические ракетные комплексы «Точках-У».
В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский.
Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума, отметила, что формат Будапештского меморандума не предполагает юридических обязательств в рамках международного права.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский шантажирует Запад разговорами о ядерном оружии. По мнению эксперта, Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу». Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать «грязную» бомбу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Словакия отказалась передавать боевые самолеты Украине
Словакия не планирует передавать самолеты Украине, сообщила пресс-секретарь минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова.
«Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать (другой стране) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», – передает РИА «Новости» слова представителя словацкого минобороны.
Напомним, во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляла, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Позже Польша и Болгария отказались передавать боевые самолеты Украине.
Путин назвал правильным решение не ограничивать спецоперацию территорией Донбасса
Решение не ограничивать операцию на Украине только территорией Донбасса было абсолютно правильным, заявил президент России Владимир Путин.
«Можно было бы действовать по-разному. Можно было просто помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, на фронте, и нашей армией подкреплять их. Но в этом случае с той стороны - имею в виду безоглядную поддержку националистов со стороны Запада, националистов и радикалов - с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, техникой и так далее. Поэтому наш генеральный штаб, министерство обороны пошли другим путем», – заявил глава государства на встрече с женщинами летного состава авиакомпаний.
По его словам, работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. «Первое, что сделали, – уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена», – цитирует Путина РИА «Новости».
«Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб», – подчеркнул глава государства.
Также в субботу глава государства пояснил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.