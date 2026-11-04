Литва выслала трех украинцев за шпионаж

Литва депортировала трех граждан Украины за шпионаж

Tекст: Тимур Шайдуллин

Литовский Департамент государственной безопасности объявил высланных украинцев лицами, представляющими угрозу национальной безопасности. В связи с этим выданные им разрешения на временное проживание были аннулированы, пишет ТАСС.

В ведомстве пояснили, что украинцы за денежное вознаграждение выполняли различные задания разведывательных служб недружественных стран. Время задержания и другие обстоятельства дела не разглашаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы ограничили получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу.

В августе в Вильнюсе начался суд над двумя украинцами по делу о хищении 150 тыс. евро. А в июне спецслужбы Польши депортировали граждан Украины и Белоруссии за набор участников демонстраций против властей в Киеве.