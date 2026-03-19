Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».5 комментариев
NYT: Война с Ираном обострила бюджетные риски для Европы и Азии
Обострение военного конфликта на Ближнем Востоке усилило инфляцию и поставило правительства Европы и Азии перед сложным выбором между поддержкой граждан и бюджетной дисциплиной, сообщает The New York Times (NYT).
Эскалация войны в Иране усилила инфляционное давление на экономики Европы и Азии, где зависимость от импорта нефти и газа остается высокой, а воспоминания о кризисе 2022 года еще свежи. Власти стран региона сталкиваются с дилеммой: увеличить поддержку населения на фоне роста цен на энергоносители или ужесточить бюджет, рискуя вызвать недовольство граждан и инвесторов, передает The New York Times.
Некоторые правительства уже предприняли ограниченные меры. В Португалии сократили налоги на дизель, в Греции ввели потолок на корпоративную прибыль при продаже топлива и некоторых продуктов, а в Южной Корее рассматривается расширение программы энергетических ваучеров для домохозяйств. Эксперты отмечают, что сейчас политическое давление на власти существенно выше, чем в прошлые годы, поскольку рост цен вызывает резонанс среди избирателей.
Новым фактором стали атаки Ирана на энергетические объекты в Катаре и Саудовской Аравии, из-за чего перебои с поставками углеводородов сохраняются. Европейским странам эксперты прогнозируют усиление конкуренции с азиатскими импортерами за альтернативные источники энергоресурсов, что ведет к дальнейшему росту цен. Аналитики подчеркивают, что повторение масштабных субсидий, подобных 2022 году, возможно, но будет болезненным для бюджетов.
Особенно уязвимой, по мнению экспертов, остается Британия, чья долговая нагрузка высока, а экономический рост ограничен. Германия также имеет мало пространства для маневра, и если цены на нефть и газ сохранятся, ожидаемый экономический рост страны может снизиться вдвое. Франция, несмотря на развитую атомную энергетику, испытывает сложности с сокращением долга.
В Азии наибольшие трудности испытывают развивающиеся рынки, такие как Таиланд и Индонезия, которые уже вынуждены вновь субсидировать топливо за счет госфондов, рискуя рейтингом и увеличением долговой нагрузки. По мнению аналитиков, наиболее уязвимыми к новому энергетическому шоку остаются Бангладеш, Пакистан и страны Тихоокеанского региона.
Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обострение ситуации на Ближнем Востоке принесло Евросоюзу внушительные энергетические счета: с момента нападения США и Израиля на Иран цены на газ выросли на 50%, а на нефть – на 27%.
Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.
