Нетаньяху объяснил подачу прошения о помиловании национальными интересами
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту страны Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании, ссылаясь на необходимость предотвращения раскола и сохранения национального единства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал официальное прошение о президентском помиловании, объяснив этот шаг национальными интересами страны, сообщает РИА «Новости». По словам премьера, прекращение судебных разбирательств против него поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе и необходимое для отражения угроз национальное единство.
Прошение о помиловании является исключительным случаем, поскольку оно подано до окончательного решения суда. Как пояснил политический источник, в определенных случаях у президента Израиля есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины. Документ, распространенный офисом президента, не содержит признания вины или раскаяния со стороны Нетаньяху.
В письме премьер сообщил, что несмотря на личную заинтересованность в доказывании своей невиновности, он считает, что общественные интересы требуют немедленного завершения судебного процесса. Он уверен, что это поможет снизить напряженность и «продвинуть широкое примирение» в стране. Адвокат премьера Амит Хадад также обратился к президенту с просьбой воспользоваться предусмотренными законом полномочиями и прекратить все судебные процедуры в отношении Нетаньяху.
Ранее Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.