Стало известно о внедрении новой технологии верификации возраста в магазинах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Запускается проект по автоматической верификации возраста клиентов на кассах, одна из российских торговых сетей уже проводит пилотное тестирование данной технологии, сказал Дубынин «России 24».

Новшество позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта или других документов, обеспечив максимальное удобство для покупателей.

Дубынин также рассказал о запуске инновационной социальной карты «Моя карта Мир», разработанной НСПК совместно с правительством России и Министерством цифрового развития. «Карта как идентификатор будет помогать гражданам получать льготы максимально удобно», – отметил он.

Глава НСПК отдельно затронул вопрос роста кибермошенничества. Он сообщил, что компания активно внедряет антифрод-решения в своей инфраструктуре, сотрудничают с ведущими банками и обмениваются данными для эффективного противодействия мошенникам. В результате этого взаимодействия в 2025 году удалось предотвратить хищения на сумму более 16 млрд рублей.

Ранее российские банки предупреждали о новой мошеннической схеме, когда злоумышленники добиваются блокировки карт граждан, чтобы использовать этот инструмент в дальнейших атаках.

Ранее сообщалось, что в России фиксируются случаи блокировки карт при внутренних переводах между своими счетами в банках.