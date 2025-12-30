В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
У берегов Турции два танкера подали сигналы о помощи
В Мраморном море у Стамбула поступили сигналы о помощи с двух нефтяных танкеров, к ним отправили спасательные катера, сообщают турецкие телеканалы.
Сигналы поступили от судов под флагом Азербайджана и под флагом Турции, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.
Отмечается, что суда находятся в районе Флория.
В начале декабря у турецких берегов совершили атаку на российское судно Midvolga 2 с помощью воздушного беспилотника.
До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за нападения на танкеры в Черном море.