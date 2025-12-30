Силуанов сообщил о переходе экономики России к устойчивому росту

Силуанов заявил о достижении устойчивого роста ВВП России в 2026 году

Tекст: Вера Басилая

Экономика России в 2026 году выйдет на устойчивые и сбалансированные темпы роста, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Россия-24».

По его словам, в этом году ожидается замедление темпов экономического развития, что, однако, подготовит почву для более стабильного роста в будущем.

Силуанов отметил, что по итогам 2024 года рост ВВП России составит примерно 1%. Министр подчеркнул, что такой темп связан с переходным этапом, после которого экономика сможет расти более устойчиво.

Также Силуанов сообщил, что доходы федерального бюджета России от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2025 году достигли примерно 750 млрд рублей. Он уточнил, что эта сумма на 400 млрд рублей превышает показатель прошлого года, и назвал такой прирост существенным для бюджета страны.

Минфин России заявил, что по итогам прошлого года инфляция в стране демонстрирует устойчивое снижение. Финансовая система сохраняет стабильность. Система не подает признаков надвигающегося кризиса.