Bloomberg: Citigroup потеряет от продажи Ситибанка 1,1 млрд долларов
Citigroup планирует завершить продажу Ситибанка компании Renaissance Capital к середине 2026 года, зафиксировав убыток примерно 1,1 млрд долларов после уплаты налогов, сообщает Bloomberg.
Citigroup должен понести убыток примерно в 1,1 млрд долларов после уплаты налогов от продажи оставшихся активов в России Renaissance Capital, передает Bloomberg.
Банк учтет оставшиеся операции как «удерживаемые для продажи» уже в четвертом квартале, а завершить переход прав собственности на AO Citibank планируется в первой половине 2026 года.
Citigroup на протяжении нескольких лет сокращал свое присутствие на российском рынке на фоне санкций со стороны США и Евросоюза. В 2022 году компания объявила о сворачивании розничного и локального корпоративного бизнеса, а также о прекращении почти всех институциональных банковских услуг. По информации самого банка, оставшиеся операции касались только выполнения обязательств по юридическим и регуляторным вопросам.
Согласно заявлению Citigroup, потери связаны преимущественно с валютными корректировками, однако на итоговую сумму могут повлиять дальнейшие изменения на валютном рынке.
В Citigroup добавили: «Реализация оставшегося бизнеса в конечном итоге принесет выгоду по показателю капитала CET1 за счет исключения связанных с ним активов, взвешенных с учетом риска».
Ранее президент России Владимир Путин разрешил компании «Ренессанс капитал – финансовый консультант» приобрести 100% акций российского Ситибанка, которые ранее принадлежали Citigroup Netherlands B.V.