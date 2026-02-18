Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца

Tекст: Ольга Иванова

В Кривом Роге четырнадцатилетнего подростка отправили в детский дом после того, как его отец был мобилизован, сообщает местное издание «Свои». По информации знакомых семьи, 43-летний мужчина пришел в военкомат для обновления личных данных, после чего перестал выходить на связь с сыном. Как отмечается, телефон у мужчины изъяли, а самого его держали в подвальном помещении.

Подросток самостоятельно обратился в полицию, когда отец не вернулся домой. Он остался без попечения взрослых, поскольку его мать раньше покинула семью и уехала из страны, однако прав на ребенка официально не лишалась.

В среду должно было состояться слушание о признании мужчины отцом-одиночкой, однако представители органов опеки на заседание не пришли. Судебное решение по этому вопросу пока не принято.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали жителя Киевской области по подозрению в продаже поддельных европейских паспортов и водительских удостоверений мужчинам призывного возраста.

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.