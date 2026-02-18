Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 сроком на десять лет.
Официальная церемония вручения лицензии прошла в штаб-квартире «Росатома» в Москве, передает РИА «Новости».
«Коллективу ЗАЭС приходится обеспечивать безопасную эксплуатацию станции буквально в боевых условиях. Но несмотря на это, все необходимые работы, техническое обслуживание и плановые предупредительные ремонты выполняются в четком соответствии с графиками на высоком профессиональном уровне. Наша цель неизменна – подготовить все блоки к будущему режиму генерации», – заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Он также сообщил, что уже подано заявление на получение лицензии для шестого энергоблока, а до конца 2026 года планируется направить аналогичные заявления по энергоблокам №3, №4 и №5.
В декабре ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока на 10 лет.