Минтранс сообщил о корректировках расписания аэропортов Москвы из-за снегопада
Минтранс России предупредил о предстоящих корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.
«Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», – сообщило ведомство в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что решение об ограничении взлетно-посадочных операций уже принято для аэропорта Шереметьево, что повлияет на расписание базовой авиакомпании «Аэрофлот». В Минтрансе подчеркнули, что опыт аналогичной ситуации в январе позволил оперативно подготовить необходимые меры.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве.
Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.