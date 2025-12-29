Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Киев планирует в январе провести встречи с представителями США и европейских стран, после чего будет готов к переговорам с российской стороной, передает ТАСС.

Владимир Зеленский заявил: «Мы настроены серьезно, чтобы все встречи состоялись в январе. После этого, я думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого будет встреча в том или ином формате с русскими».

При этом Зеленский не уточнил, о каких именно форматах переговоров идет речь. Он также сообщил, что в январе надеется организовать на Украине встречу советников из США и Европы, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Зеленский также сообщил, что США якобы согласились закрепить предполагаемые гарантии безопасности для Украины на уровне Конгресса. По словам Зеленского, это позволит сделать невозможной отмену таких гарантий будущими президентами США без соответствующего решения Конгресса. Двусторонние договоренности Киева с европейскими партнерами должны будут затем получить одобрение парламентов этих стран.

В то же время процесс утверждения подобных важных документов в Конгрессе США может стать предметом острой политической борьбы и занять несколько месяцев, а итоговое голосование может закончиться неудачей для администрации в случае отсутствия необходимой поддержки.

Ранее Зеленский заявил, что США рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

Переговоры на территории Соединенных Штатов с участием американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского оставили много аспектов украинского конфликта неурегулированными.

При этом президент США Дональд Трамп заявил о согласии Зеленского с 95% вопросов урегулирования.