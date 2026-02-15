Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.8 комментариев
Суд в Бостоне назначил слушание по делу россиянки о контрабанде эмбрионов лягушки
Федеральный суд в Бостоне назначил организационное слушание по делу российской ученой Ксении Петровой, обвиняемой в контрабанде эмбрионов лягушки на территорию США, на 27 марта 2026 года, передает РИА «Новости». Судья Джудит Дейн обязала прокуратуру предоставить дополнительные материалы защите для подготовки к процессу.
В постановлении суда отмечается: «Итоговое совещание по подготовке к суду назначено на 18.30 (мск) 27 марта 2026 года. Стороны обязаны подать совместный меморандум не позднее чем за три рабочих дня до этой даты». Петрова, ранее работавшая в Институте биологии гена РАН в Москве, была задержана в аэропорту Бостона в феврале 2025 года после прибытия из Парижа, когда при досмотре у нее нашли эмбрионы когтистых лягушек.
Сначала у ей аннулировали визу и поместили в иммиграционный центр, впоследствии перевели под стражу после возбуждения уголовного дела. В июне 2025 года суд освободил Петрову под залог, теперь она ожидает суда на свободе, но не может покидать территорию Новой Англии, а паспорт изъят. Ей предъявлены обвинения в контрабанде, сокрытии фактов и даче ложных показаний, максимальная мера наказания предусматривает до 30 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. долларов. Петрова своей вины не признает.
