Российскую ученую Петрову из Гарварда освободили под залог в США

Российскую ученую Петрову освободили под залог в ожидании суда США

Tекст: Ирма Каплан

Ученая из Гарвардского университета российского происхождения Ксения Петрова, задержанная иммиграционными властями США в феврале после возвращения из поездки во Францию, была освобожден под залог в четверг до суда по уголовному обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек, передает Reuters.

«Федеральный мировой судья в Бостоне освободил Ксению Петрову, 30 лет, через две недели после того, как другой судья в Вермонте предоставил ей залог по ее текущему иммиграционному делу, придя к выводу, что ее незаконно задержали», – сказано в сообщении агентства.

Мировой судья США Джудит Дейн во время слушаний в Бостоне постановила отпустить ученую под залог после того, как прокуроры отозвали более ранний запрос о задержании Петровой.

«Я просто хочу поблагодарить всех за поддержку», – сказала Петрова в видеообращении у здания суда.

Задержание Петровой произошло на фоне того, как администрация президента Дональда Трампа усиливает депортации в рамках широкомасштабных мер по выполнению жесткой иммиграционной повестки.

Петрова, работающая в Гарвардской медицинской школе, была задержана в международном аэропорту Логан в Бостоне 16 февраля по возвращении из поездки во Францию.

Прокуроры заявили, что сотрудники таможенной и пограничной службы США остановили Петрову после того, как в ее сумке были обнаружены эмбрионы лягушек.

Петрова заявила, что ее начальник попросил ее привезти образцы эмбрионов лягушек для экспериментов. Но прокуроры заявили, что эмбрионы представляли собой биологический материал, который должен был быть заявлен на таможне и требовал разрешения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти обвинили исследователя из Гарварда Ксению Петрову в попытке незаконного ввоза в США неинфекционных эмбрионов лягушек и поместили ее в федеральную тюрьму.

Окружной суд штата Вермонт в мае постановил, что решение иммиграционных властей США аннулировать американскую визу российской исследовательницы из Гарвардской медшколы Ксении Петровой незаконно.