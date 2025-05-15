Минюст США потребовал депортировать ранее задержанную ученую Петрову

Ученой Ксении Петровой в США предъявили обвинение за ввоз биоматериала

Tекст: Ирма Каплан

Представители минюста США требуют депортировать ученую из Гарварда Ксению Петрову, которую арестовали по делу о контрабанде биоматериала, сообщает телеканал ABC News со ссылкой представителей ведомства в суде.

Обвинения против ученой из России Ксении Петровой были выдвинуты спустя три месяца после обнаружения в ее багаже неинфекционных и нетоксичных эмбрионов лягушек во время досмотра в аэропорту Бостона. Прокуратура утверждает, что Петрова пыталась незаконно ввезти в США биологический материал.

Защитники Петровой отмечают, что обвинения появились сразу после того, как федеральный судья в Вермонте назначил слушание по вопросу освобождения Петровой под залог, а также после обсуждения отмены ее визы.

«Почти сразу после слушания нас ошарашили предъявлением необоснованного уголовного обвинения», – заявил адвокат Грегори Романовский.

По его словам, действия властей направлены на то, чтобы придать Петровой статус преступницы и оправдать ее депортацию.

На слушании в федеральном суде обсуждался вопрос, по какому праву сотрудники таможни могли аннулировать визу Петровой, а также обоснованность tt депортации в Россию.

Судья Кристина Рейс выразила сомнения в позиции обвинения и уточнила, что не видит достаточных оснований для выдворения Петровой из страны.

Петрова ранее рассказывала ABC News в интервью, что после обыска ее багажа в аэропорту, она рассказала о своих исследованиях в Гарварде и о том, как надеется привезти образцы эмбрионов в свою лабораторию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники таможни на территории аэропорта Бостона задержали прибывшую из России Ксению Петрову после обнаружения у нее биологического материала в виде эмбрионов лягушки, сообщило Министерство юстиции США.