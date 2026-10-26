Япония впервые задействовала ракету дальностью 1000 км на учениях с США

Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

Tекст: Олег Исайченко

«Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

«Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

«Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

«Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.