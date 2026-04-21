Взрыв в танке на учениях в Японии унес жизни троих военных
По меньшей мере трое военнослужащих, по предварительным данным, погибли в результате взрыва в танке во время учебных стрельб на полигоне Сил самообороны Японии «Хидзюдай» в префектуре Оита, сообщил телеканал «Фудзи».
По меньшей мере трое военнослужащих погибли в результате взрыва в танке во время учебных стрельб на полигоне Сил самообороны Японии «Хидзюдай» в префектуре Оита, передает ТАСС со ссылкой на японские телеканалы. По предварительным данным, подтверждена гибель двух человек, ещё один военный находится в состоянии клинической смерти, которую в Японии официально могут констатировать только врачи.
Телеканал «Фудзи» сообщает, что ещё одна женщина-военнослужащий была доставлена в больницу с травмами, она в сознании и может разговаривать. Ранее телеканал NHK сообщал о троих пострадавших военнослужащих, однако информация уточняется.
По данным телеканала TBS, причиной инцидента стал взрыв снаряда непосредственно в орудии танка во время стрельб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение над Тихим океаном.
В мае того же года японский учебно-тренировочный самолет упал в пруд недалеко от города Инуяма.
В марте 2024 года военный вертолет разбился в горах префектуры Оита.