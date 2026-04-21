Генштаб: С начала года освобождены 80 населенных пунктов
Под контроль российских военных с начала 2026 года перешли обширные территории и стратегически важные рубежи сразу на нескольких ключевых направлениях, сообщил Генштаб ВС России.
Вооруженные силы значительно расширили зону контроля на линии боевого соприкосновения, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Его слова приводятся в Max Минобороны.
С начала года под российский контроль перешли 80 населенных пунктов и более 1,7 тыс. кв. километров территории. При этом полностью завершено освобождение ЛНР. Только за март и апрель армия выбила противника из 34 поселений.
Наступление активно развивается по всей линии фронта.
Наиболее интенсивные столкновения развернулись на Краснолиманском направлении, где штурмовые отряды заняли около 70% территории Красного Лимана.
Также Герасимов сообщил, что ВС России полностью взяли под контроль территорию ЛНР и освободили Бойково и Луговское.