Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Бойково и Луговское в ходе активных наступательных действий, говорится в тезисах Герасимова, приведенных в каналe Max Минобороны.

Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться западнее Гуляй-Поля, ведя бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

«В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», – указал Герасимов.

Всего с начала года под контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров, а также полностью завершено освобождение ЛНР.

Группировка «Центр» освободила Гришино и Павловку. В Днепропетровской области создается полоса безопасности, где более 75% Новопавловки уже находится под контролем российских сил. Группировка «Днепр» освободила Веселянку и ведет уличные бои в Орехове и Запорожце.

Группировка «Южная» продвигается в районе Славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, освободив Диброву. Идут бои в Константиновке, Кривой Луке и пригородах. Группировки «Север» и «Запад» также развивают наступление, освободив ряд населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, а также ликвидировав окруженного противника южнее Купянска-Узлового.

Ранее ВС России освободили Зыбино в Харьковской области. Также были взяты под контроль Волчанские Хутора в том же регионе.