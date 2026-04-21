Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.0 комментариев
Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
ВС России наступают в зоне проведения специальной военной операции, освобождены ряд населенных пунктов, полностью взята под контроль территория ЛНР, сообщил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Бойково и Луговское в ходе активных наступательных действий, говорится в тезисах Герасимова, приведенных в каналe Max Минобороны.
Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться западнее Гуляй-Поля, ведя бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.
«В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», – указал Герасимов.
Всего с начала года под контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров, а также полностью завершено освобождение ЛНР.
Группировка «Центр» освободила Гришино и Павловку. В Днепропетровской области создается полоса безопасности, где более 75% Новопавловки уже находится под контролем российских сил. Группировка «Днепр» освободила Веселянку и ведет уличные бои в Орехове и Запорожце.
Группировка «Южная» продвигается в районе Славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, освободив Диброву. Идут бои в Константиновке, Кривой Луке и пригородах. Группировки «Север» и «Запад» также развивают наступление, освободив ряд населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, а также ликвидировав окруженного противника южнее Купянска-Узлового.
Ранее ВС России освободили Зыбино в Харьковской области. Также были взяты под контроль Волчанские Хутора в том же регионе.